民進黨︰中國又介選 國民黨卻看不見

賴蕭全國競選總部發言人陳世凱（右起）、民進黨不分區立委候選人沈伯洋、大選律師團律師許渝澤昨召開記者會，分析中國介選手法。（記者陳昀攝）

2024/01/04 05:30

張宏陸、羅致政 遭「統戰背景」人物謠言攻擊

〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競總發言人陳世凱、不分區立委候選人沈伯洋及大選律師團律師許渝澤昨召開記者會，解析中國介選手法再升級，質疑在蕭美琴前往板橋造勢前一晚，黨籍板橋立委候選人張宏陸、羅致政恰巧遭不實謠言攻擊，且攻擊來源具有統戰背景，顯然是中國介選最新案例，國民黨卻始終看不見，還跳出來罵賴清德、跟中國沆瀣一氣。

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「壹傳媒」總編為璩美鳳 游智彬代表新黨參選

羅致政傳出私密影片外流，羅已反駁這是境外網軍所操作的深偽造假影片，影片中人並非他本人，他也在前晚完成提告。賴清德昨回應，羅第一時間已聲明這是深偽影片，也是該影片的受害者，可見中國介入這場選舉是無所不用其極，加拿大總理杜魯道也曾受到類似攻擊，這些攻擊都指向同一個國家。

陳世凱指出，攻擊羅致政的消息來自「毅傳媒」、之後改名為「壹傳媒」，總編輯璩美鳳曾任統促黨發言人、也曾代表新黨參選，與中國統戰的關係不言而喻；攻擊張宏陸的則是曾待過國民黨的新黨立委候選人游智彬。璩、游都具有統戰相關政黨背景，又同時拋出干擾選舉的錯假訊息，嚴重影響台灣民主選舉。

陳世凱表示，對於路透報導中國施壓五月天政治表態，國民黨非但不譴責中國，副總統候選人趙少康還要求五月天表態，令人瞠目結舌。

沈伯洋︰中國變造影片 駭入特定人士帳戶傳播

沈伯洋分析，中國能藉由兩種方式傳播錯假訊息，一是網路變造影片，此次採用「Cheap fakes」，以低劣現有工具變造圖片或影片操弄大眾認知；二是駭入特定人士帳戶，傳播錯假影片的主要帳戶大多只成立一天，或已多年未使用、近期才突然發布選舉資訊的社群帳戶，這些都是典型的中國國安部、解放軍駭客手法。

許渝澤說明，公職人員選罷法、總統副總統選罷法明定，若行為人係基於使人不當選之意圖而散布、播送，或以他法供人觀覽候選人之深度偽造聲音、影像、電磁紀錄，得處七年以下的有期徒刑，千萬不要淪為散布深偽影音共犯。

謝龍介、邱毅惡意中傷 賴競總已委由律師告發

另就國民黨不分區立委候選人謝龍介、前立委邱毅日前在網路節目影射賴清德在外有私生子，賴競總發言人郭雅慧表示，這完全是惡意中傷的錯假訊息、典型的中國介選，已委由律師至台北地檢署告發謝龍介、邱毅，以正視聽。

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