談割頸案被轟失言》趙少康反嗆：台灣會變成這樣 是民進黨搞的

國民黨副總統候選人趙少康昨日在宜蘭受訪，認為新北國中生割頸案，是民進黨逼教育部而搞出來的。（記者蔡昀容攝）

2024/01/04 05:30

〔記者蔡昀容、賴筱桐、施曉光、黃子暘／綜合報導〕國民黨副總統候選人趙少康日前在脫口秀節目稱「剛好侯友宜請假，如果不請假搞不好不會發生（割頸案）」。民進黨痛斥趙玩笑當有趣，嚴重失言。趙回應：「這是民進黨搞出來的，還好意思講？」趕快檢討自己，不要消費不幸去世的國中生。

趙少康昨出席宜蘭活動被問到刺頸案，他指出，這是很大的校園悲劇，他也很難過，侯友宜有去探望家屬。他指民進黨中央政府明令各校，要拿出明確證據，證明學生違反槍砲彈藥等條例，並有兩個家長委員陪同等規定，學校就算面臨風險，也不敢檢查學生書包；對民進黨來講，學生隱私權重要，還是學生生命重要？趙主張，應給學校和老師更大權限，台灣會變成這樣，是民進黨搞出來的。

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割頸案死者家屬反廢死 籲檢視校安

割頸案中過世的國中男生父母，昨日發表公開信提出四點呼籲，希望孩子的犧牲能減少日後的不幸發生。他們感謝社會關心，表示失去至親讓他們非常痛苦，卻有不肖人士在網路利用此事假募款真詐財，懇請警政單位協助，他們會對涉及誹謗家屬的謠言採取法律行動。

受害者父母並表明「反廢死」立場，呼籲政府重新審視「少年事件處理法」並儘速修法，也要全面檢視校園安全制度漏洞，並賦予學校、老師適當且有效的管教手段及措施。

侯支持家屬訴求 並問賴是否挺廢死

侯友宜昨晚在臉書回應，這是父母親對孩子最後的承諾，也是最沉痛的盼望，「我完全支持家屬的訴求」，尤其死者父母說「我反對廢死，只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生」，這句話是台灣多數民意的心聲。侯並藉機問對手民進黨總統候選人賴清德是否支持廢死？他要求賴清楚表達立場。

新北市府舉數據 強調治安成效優異

對於民進黨批評新北市長侯友宜為了參選總統請假一百多天，放任新北治安破洞。新北市政府表示，民進黨以偏概全，製造新北市治安不穩定的假象。市府強調，新北治安在媒體二○二三年縣市長施政滿意度調查位居六都前段班，領先台南市、高雄市。新北市警局二○二三年各項治安工作成效優異，成功攔阻詐騙金額高達八億六百萬餘元，較前年增加近六成。

在檢肅幫派工作上，新北市二○二三年掃蕩治平案件共九十一件、六六八人，獲警政署評核為全國特優單位，並榮獲警政署頒發最高榮譽「國家警光獎─團體組偵查犯罪類」全國第一名，請執政黨不要一再混淆視聽。

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