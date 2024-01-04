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對岸企圖影響選舉 這次最嚴重 賴：用選票粉碎中國介選

民進黨總統候選人賴清德（前中）昨領軍全國22縣市同步站路口行動，站上台北小巨蛋路口向民眾拜票。（記者塗建榮攝）

民進黨總統候選人賴清德（前中）昨領軍全國22縣市同步站路口行動，站上台北小巨蛋路口向民眾拜票。（記者塗建榮攝）

2024/01/04 05:30

〔記者陳政宇、翁聿煌、鄭淑婷／綜合報導〕總統大選昨天進入倒數十天決戰階段，民進黨總統候選人賴清德昨強調，中國不是第一次介入台灣選舉，但這一次最嚴重，要粉碎中國介選的最好手段，就是「中國支持誰，就絕對不能讓這個人當選」。

國民黨總統候選人侯友宜昨天回防本命區，在新北市藍營票倉永和、新店展開車隊掃街，呼籲民眾集中選票，支持三號「侯康配」，為大家帶來和平，不要戰爭；帶來民主、不要獨裁；帶來清廉、不要貪腐。

民眾黨總統候選人柯文哲則到桃園市進行車隊掃街，許多支持者搶簽名，高喊「阿北加油」、「唯一選擇」替柯文哲打氣。

決戰倒數 綠藍白大催票

隨著選舉投票日逼近，賴清德、侯友宜及柯文哲等三方陣營，均全面啟動陸戰攻勢，透過站路口、車隊掃街或造勢活動，展開拜票、催票及固票大作戰。

賴清德昨一早站在台北小巨蛋街頭，領軍全體黨公職在全國同步站路口催票。賴受訪表示，國民黨運用中國介入這場選舉，全國民眾都看得很清楚，中國介入台灣選舉不是第一次，但這一次最嚴重，不擇手段，無論威脅利誘、抹黑，或用假訊息影響這場選舉，民眾都可清楚看得出來。

賴清德直言，要粉碎中國介入這場選舉，最好的手段就是絕對不讓中國支持的人當選，否則台灣民主將蕩然無存、選舉就會像在選特首。

賴呼籲全國民眾堅定站出來，用民主的力量、手中神聖的選票，粉碎中國惡劣介選，盼全國能夠團結一致守護台灣，讓社會安定、經濟進步、人民幸福。

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