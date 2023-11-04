涉買連署書 周克琦收押

「共和黨」黨主席周克琦。（資料照）

2023/11/04 05:30

搭檔前十大槍擊要犯選總統

〔記者錢利忠／台北報導〕獨立參選總統連署近日屢爆弊案，也在連署參選總統的前十大槍擊要犯藍信祺，與其副手搭檔、曾涉犯反滲透法而被起訴的「共和黨」黨主席周克琦，亦爆出以每張二百元買連署書。台北地檢署拘提藍、周到案，昨依涉犯總統副總統選罷法，將周克琦聲押禁見獲准，周克琦成為首位被收押的正副總統被連署人；藍信祺雖列被告但獲檢方請回。

台北地檢署前天指揮調查局台北市調處與北市中正一警分局四路搜索，藍信祺否認涉案，稱自己出資上百萬元，委託他人處理選舉連署；周克琦也否認連署行賄。

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檢方比對相關供述及證詞後，考量藍涉案情節仍須釐清，暫將他請回；另諭令周的周姓女性友人及蔡姓幹部各兩萬元交保，傅姓共犯限制住居。

周克琦則是有證人指證其參與連署作業，檢方原諭令廿萬元交保，但是周覓保無著，檢方認為他有勾串及滅證之虞，改為聲押禁見，台北地院裁定准押禁見。

八月才涉反滲透法起訴

周克琦另涉去年十月選舉期間，透過台北市莆仙同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源收受中方廿二萬元資金，率眾至世界民主運動大會會場外示威抗議，北檢今年八月依反滲透法起訴周等三人。檢方也將清查周的總統連署資金是否來自中資。

藍信祺曾於一九八一年犯下「虎山雙屍命案」，一度被列為十大槍擊要犯，還曾犯走私、組織強盜等諸多刑案，二○一五、一九年間兩度申請連署參選總統。

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