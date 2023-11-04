郭連署站涉買個資案 北市前里長收押

中檢偵辦騙徒賄賂蒐集連署書一案，聲請羈押禁見2人獲准。（記者張瑞楨攝）

2023/11/04 05:30

〔記者溫于德、張瑞楨／綜合報導〕士林地檢署偵辦鴻海集團創辦人郭台銘參選總統連署站疑買個資案，繼上月聲押禁見沈姓女子獲准、諭令北投溫泉大亨陳仲明（另案被新北地檢署聲押禁見獲准）等八人交保後，本月一日又聲押禁見張姓前里長獲准，昨清晨則諭令蘇姓前里長、生技公司廖姓董座二人各卅萬元交保。總計士檢偵辦本案，已聲押二人獲准、諭令十名被告交保。

士檢調查，郭台銘連署站疑似為了衝高連署書數量，花錢買下民眾個資，再偽簽姓名。檢方上月依涉犯總統副總統選舉罷免法第八十七條「連署賄賂罪」，諭令陳男三百萬元、江十萬元、尤五萬元、周與謝各三萬元、溫一萬五千元交保，聲押禁見沈女獲准。另諭令沈女的兒子楊男、羅男二人，各十萬元、卅萬元交保。

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每完成一張連署書 就給二百五十元

至於本月一日到案的張姓前里長，士檢查出他與不明共犯商議，以至少廿萬元為報酬，達成一千份連署書；張男後交付空白連署書給親友，應允每完成一張連署書，就給二百五十元。

昨獲交保的蘇姓前里長，是深耕北投區多年的地方人物；生技公司廖姓董事長疫情期間則研發出俗稱「口水機」的唾液PCR核酸檢測系統，曾獲郭台銘稱讚「便宜又好用」。士檢昨不願透露二人的涉案情節。

詐團成員涉賣連署書 兩人收押

此外，台中地檢署上月底偵辦一起詐欺案，發現疑為詐欺集團成員徐姓男子，以不明手法取得或偽造郭台銘的連署書，向選民徵求連署書，但沒將連署書交給郭台銘的連署站，卻以每份六十至一百元賣給林姓男子，粗估賣了上百份。台中地檢署前天深夜依違反總統副總統選罷法與詐欺罪，聲請羈押禁見林、徐二人獲准。

中檢強調，此案尚無證據顯示與郭台銘連署站有關；郭台銘台中連署站主任陳玄倫則呼籲選民明辨，或向連署辦公室詢問查證。

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