中共指定徐春鶯？綠委籲柯說清楚

徐春鶯可能納入民眾黨不分區立委名單，引發爭議。圖為今年六月她曾赴中國與「民革上海市委員會」座談。 （取自民革上海市委官微）

2023/11/04 05:30

洪申翰︰柯自稱從未見過徐 為何提名 啟人疑竇

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕民眾黨不分區立委名單考慮納入統戰背景疑雲的中配徐春鶯，網路近日流傳一段影片，徐春鶯身繫「紅領巾」，歌頌中國前領導人毛澤東。民進黨立院黨團副書記長洪申翰昨質疑，民眾黨總統參選人柯文哲自稱從來沒有見過徐春鶯，到底徐這個人，是不是中共交給民眾黨提名的人選？要求柯文哲自己出來說清楚。

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民眾黨︰徐雖在不分區名單 但仍在討論

民眾黨高層人士昨透露，民眾黨不分區立委名單確實有前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、前時代力量立委黃國昌、前台北市副市長黃珊珊、民眾黨台北市黨部主委林國成等人，但「排序」尚未確定；徐春鶯雖在名單上，選決會對於是否留在名單上仍在討論，畢竟徐的中國國籍問題不好解決。

對於網路出現徐春鶯歌頌毛澤東的影片，洪申翰受訪說，柯文哲為何這麼堅持提名徐春鶯？真相終於大白了，大家都知道柯文哲是毛澤東的粉絲，與徐春鶯有著共同崇拜的對象，才會如此堅定不移地情義相挺。

民進黨立委林俊憲則表示，根據他對柯文哲的了解，每當柯身邊的人事物出現爭議時，標準動作一定是撇清責任、劃清界線，「那個已經沒用了」、「跟我沒關係」；但啟人疑竇的是，柯文哲未見過徐春鶯，卻甘冒這麼大的政治風險幫她全力護航。

林俊憲︰介紹徐給柯恐要「很有力」

林俊憲說，既然沒見過，就代表不是柯文哲自己找的，那麼是誰介紹給柯？介紹人恐怕要「很有力」才能讓他吞下去；比起徐春鶯語焉不詳的澄清及柯文哲轉移焦點的護航，徐與柯之間的那條線，才是解答一切疑點的關鍵。他強調，外界有意見的是徐春鶯這個人本身，柯文哲不必綁架整群中國籍配偶替她辯護。

民進黨台北市立委參選人謝佩芬質疑，柯文哲對徐春鶯納入不分區立委名單的爭議，至今不敢表態，到底是因為他真心相信徐春鶯是一位適合中華民國台灣的立委人選，還是不敢得罪在背後指定人選的「老大哥」。

民眾黨高層人士另指出，民眾黨選決會最快將在兩週後召開，屆時會討論更多不分區人選與順序。他也透露，柯文哲曾在選決會中敲定，民眾黨不分區立委將效法過去台聯實施的「兩年條款」，就是不分區立委當兩年就換人。

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