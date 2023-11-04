藍委吳怡玎父炒股 判2年半定讞 吳光訓犯罪所得2213萬餘元沒收 近期入獄

國民黨不分區立委吳怡玎的父親、前立委吳光訓，15年前炒作「捷超」股票，判刑2年半定讞，近期須入獄。（資料照）

2023/11/04 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨不分區立委吳怡玎的父親、前立委吳光訓，十五年前炒作「捷超」股票，不法獲利二二一三萬餘元，一審依證券交易法「高買證券罪」判吳四年徒刑，二審改依「製造證券交易活絡表象罪」改判三年六月，更一審一度逆轉改判無罪，更二審再度依「高買證券罪」判處二年六月徒刑、沒收犯罪所得二二一三萬餘元，最高法院昨駁回上訴定讞，吳近期須入獄。

連續委買委賣 製造交易活絡炒作

判決指出，吳光訓於二○○八年四、五月間，以每股十一元至十三元買進捷超公司股票，後來股價逐漸下跌，同年九月僅剩六元，面臨融資追繳、俗稱「斷頭」的困境。吳光訓不甘認賠，同年十月一日至十二月卅日止，指示營業員下單，連續以高價買入或低價賣出捷超股票，連續委託買賣而相對成交，製造交易活絡的表象。檢方偵辦後起訴。

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吳光訓否認犯罪，辯稱當時因雷曼兄弟公司倒閉事件引發金融海嘯，導致他融資買進的捷超股票面臨斷頭，他擔心違約交割，才以其他帳戶交易。高雄地院認定吳沒有悔意，依高買證券罪判刑四年。二審則改依製造證券交易活絡表象罪，判刑三年六月。更一審認為吳的交易模式符合常規，逆轉改判無罪。

更二審認定吳光訓連續委買、委賣股票，甚至於卅分鐘內連續買賣，同類股的股價當時呈現平均下跌，捷超股價走勢卻大相逕庭，認定吳的交易行為足以誘使投資人跟隨交易，構成高買證券罪，判處二年六月有期徒刑。最高法院昨定讞。

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