豪車多花200萬 議員︰怎不跟市民說

新竹市議員劉崇顯批市長高虹安的施政報告毫無新意，且質疑想坐豪車多花200萬元的預算，怎不跟市民說？（記者洪美秀攝）

2023/11/03 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安昨天到市議會進行施政報告，市議員劉崇顯稱，高虹安說了這麼多，但想坐豪車要多花兩百萬，怎不跟市民說？

劉崇顯提醒高虹安上任才編的預算「災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案」一一四萬元，乍看是想提升災害指揮的行動效能，但他與行政處確認後，這台就是高虹安市長現在公務使用的Toyota Alphard。

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但其實市府編制的首長公務車中已有一輛同類型的保母車Toyota Previa，Previa除奢豪配備不如Alphard，實在想不出有任何公務使用上，不能坐原本這台車的理由。另明年度的預算也增編兩名司機一一二萬六千元，意即光是高虹安的公務行程移動，每年就要多花兩百多萬，這筆花費不小的預算案，怎不見高虹安向市民說明？

劉崇顯表示將提案凍結這筆預算，如果市府提不出高虹安一定要坐Alphard的理由，他會主張刪除這筆預算，請市長運用原有編制的公務車輛，這樣才是真正的節省公帑。

行政處表示，首長公務行程緊湊，需接待外賓及參加各種公開行程，如遇颱風或天災時之勘災、擔任救災總指揮等執行重要公務，基於行程需求及安全考量，依據中央政府購置及租賃公務車輛作業要點，租賃車做為公務使用，合於規定。另去年兩名市府司機移撥其他機關，因此改以臨時人員任用，總人員數並未變動。

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