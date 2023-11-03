高虹安施政報告不給問 綠批「藍白合」 踐踏民主

竹市議會民進黨團批藍白合再度沒收議員發問權利，市府和議會聯合踐踏民主，是進行政治分贓。（記者洪美秀攝）

2023/11/03 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會昨天進行市長施政報告，由於高虹安進議會報告時已是十點四十五分，高講近九十分鐘後，已超過中午，民眾黨議員李國璋提議散會優先，讓議員因無法提問而結束議程。

未提大新竹輕軌進度、交通亂象

市議會民進黨團昨天針對議會藍白合，護航高虹安施政報告不給問，是再度自廢武功不做監督的行為，黨團表達嚴正抗議。總召陳建名表示，市府和議會聯合踐踏民主的行為，令人不齒。

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陳建名說，高虹安整份施政報告只見美化過後的虛假數字，不見市民真正的心聲，新竹客運停班的狀況、開學仍不見國小英文教材以及各地因工程任意開挖而造成的交通亂象。

市府強調，高虹安昨天進行的施政報告是此段期間，市長與市府團隊傾聽民意，為市民改善日常大小事的成績單。未來會持續以「五大核心，十項策略」的施政藍圖，打造宜居的安居科技城。

陳建名則指出，以縣市先導公車為例，高虹安渾然不知這是前市長林智堅時期為大新竹輕軌路線所規劃的先導路線，通篇報告也不提大新竹輕軌進度，還因公車改成電動化而自詡，「很明顯高虹安根本不知道自己在講什麼，市政該做什麼。」難掩高虹安的爭議和滿意度低落事實，連續兩天，市議會讓總預算逕付二讀不付委，施政報告不能發言，藍白兩黨一再踐踏民主以及代議士的責任，形同高虹安和特定議員團體的政治分贓。

時力：公車減班 沒有解決方案

時代力量黨團總召林彥甫表示，議會是要聽高虹安報告，不是聽新聞稿，像安心通學專車，高並未提出試辦成效，且無改善計畫，公車無預警減班影響學生通學，也未提解決方案。老幼共好多是以大撒幣的現金式補助為主，了無新意，看不出高對於少子化和長照問題的深入了解，萬聖節遊行黑衣人事件警方處理的缺失，高並未提出檢討改善方案，新竹市棒球場更無具體改善期程。

市府回應，有關「縣市先導公車計畫」是因前市府與周邊縣市的跨域治理機制停擺，造成計畫推動困難，高虹安上任後再與竹縣、科管局等單位協調，才得以順利推行。另市區公車調整班次是因新竹客運駕駛員身體不適，業者所做出短期因應，交通處已請公車業者儘速招募人力補足司機缺口，維持公車正常營運。

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