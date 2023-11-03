自由日日Shoot》反滲透法施行三年 起訴四件

屏東縣議員郭再添涉嫌接受中資引進未經衛福部核准輸入的「連花清瘟膠囊」。（屏檢提供）

2023/11/03 05:30

〔記者張文川／台北報導〕「反滲透法」自二○二○年一月十七日施行三年多來，全國共起訴四件，有三件是公職選舉參選人無償收受中國官方提供的新冠病毒快篩試劑，做為賄選之用，其中新北市中和區壽德里里長候選人呂坤翰已獲判緩刑，台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮尚在一審審理中，屏東縣議員郭再添昨天被起訴；另一件則是「共和黨」主席周克琦涉收受中方資金舉辦動員群眾抗議活動，今年八月起訴，台北地院審理中。

國民黨籍呂坤翰去年參選壽德里長，接受中國福建省平潭綜合實驗區台灣工作部人士「方芳」無償資助中國廈門生產的三千七百劑新冠病毒快篩試劑。呂明確要求對方：「支援更多數量快篩…咱們打的是一國兩制、兩岸同源的旗幟啊、惠台一下吧」；新北地院審酌呂男認罪有悔意，且處於預備階段、未發出試劑，依選罷法、反滲透法等罪，判五月徒刑、緩刑兩年，支付公庫五萬元，檢、辯未上訴而定讞。

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全國第一件依反滲透法起訴的案例，是去年內湖區清白里長候選人邱瑞蓮被查出與丈夫接受中方資助，透過六十名人頭無償取得六千支免費快篩試劑再行賄選，士林地檢署依選罷法「投票行賄罪」起訴邱女夫婦，並建請法院依反滲透法第七條「受滲透來源指示、委託或資助選舉或公投」加重其刑，士林地院審理中。

「第三勢力三三三政黨團結聯盟」、「共和黨」主席周克琦，於去年十月美國國家民主基金會舉辦「世界民主運動大會」期間，連續三天動員六十五位民眾前往活動地點君悅飯店對面廣場舉布條高聲抗議。周克琦與莆仙同鄉會幹部潘進東（中國籍依親來台，二○○三年取得我國身分證）、理事朱俊源等三人均參與，檢調查出，中國莆田市台辦資助周、潘各四萬五千元、十七萬五千元。

中方要求周男等人在選舉期間利用抗議活動結合相同理念候選人，舉辦為「親中反美」理念造勢的選舉任務，周等人發放每位走路工每日二百至二百五十元酬勞。台北地檢署八月九日起訴全案，成為第三件「反滲透法」案件，也是第一件政黨主席收受中方資金舉辦動員造勢的滲透案件。

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