自由日日Shoot》對抗境外滲透 邢泰釗︰須3箭齊發

檢察總長邢泰釗。（資料照）

2023/11/03 05:30

從立法、偵查、審判面補漏

〔記者吳政峰／台北報導〕國安會秘書長顧立雄日前示警，中共恐介入台灣總統大選，已掌握部分民調公司與個人赴中，正在追查金流。檢察總長邢泰釗表示，台灣面對中共就如同大衛面對歌利亞，必須以小搏大，再加上敵暗我明，更增加查緝境外勢力介選的難度；他認為，目前應緊急發出三支箭，從立法、偵查、審判面補漏。

邢泰釗指出，聖經故事寫道，猶太年輕牧童大衛不懼前來叫戰的非利士巨人歌利亞，以小搏大，須智取獲勝，猶如台灣面對中共，但台灣是民主體制，事事講求公開透明，卻也給了暗黑敵對勢力滲透的機會，無孔不入。為了維護選舉公平性、降低中共介選機率、提高對在地協力者的嚇阻力，他認為目前應該緊急發出三支箭。首先，雖然有反滲透法、國家安全法等實體處罰，但檢察官在辦案的時候，卻遇到偵查工具的不足，尤其目前滲透面不少來自網路，但我國卻沒有仿效國外創設網路專法。

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邢泰釗建議，在網路專法制定之前，可先通過科技偵查法，賦予辦案單位利用科技設備偵查的法源依據，除了可強化國安案件溯源的能量，也可擴大打詐的基礎；此外，國安法也應規定各法院設置國安專庭，精進法官的國安本職學能與觀念。

偵查面向，邢泰釗認為，不只要順應時勢，不斷訓練檢察官的偵辦手法，還應大幅增加國安案件的檢舉獎金，當獎金遠高於境外敵對勢力收買的金額時，民眾的檢舉意願自然會提高；另外，也應提高國安案件的辦案獎金與功獎，促進檢警調等執法機關情蒐與偵辦動機。

審判部分，邢泰釗強調，國安案件不是一般刑案，法官的量刑基礎應有所不同，目前反滲透法的案件多輕判，甚至出現緩刑，司法院應盡速制定國安案件的量刑因子，以讓法官有所依循。

法界︰收錢散佈投降主義等 可納處罰

伯衡法律事務所執行長陳宗豪指出，反滲透法目前只處罰接受境外敵對勢力指示、委託、資助，影響我國選舉、遊說、政治獻金、非法集會等行為，有鑑於兩岸關係日趨緊繃，或可討論提高規範密度，是否要把收錢散佈投降主義等，非出於個人自主意識的言論，納入處罰範圍，惟考量比例原則，可先處以行政罰鍰，並視情節輕重，決定有無施加刑罰的必要性。

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