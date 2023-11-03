為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

自由日日Shoot》對抗境外滲透 邢泰釗︰須3箭齊發

檢察總長邢泰釗。（資料照）

檢察總長邢泰釗。（資料照）

2023/11/03 05:30

從立法、偵查、審判面補漏

〔記者吳政峰／台北報導〕國安會秘書長顧立雄日前示警，中共恐介入台灣總統大選，已掌握部分民調公司與個人赴中，正在追查金流。檢察總長邢泰釗表示，台灣面對中共就如同大衛面對歌利亞，必須以小搏大，再加上敵暗我明，更增加查緝境外勢力介選的難度；他認為，目前應緊急發出三支箭，從立法、偵查、審判面補漏。

邢泰釗指出，聖經故事寫道，猶太年輕牧童大衛不懼前來叫戰的非利士巨人歌利亞，以小搏大，須智取獲勝，猶如台灣面對中共，但台灣是民主體制，事事講求公開透明，卻也給了暗黑敵對勢力滲透的機會，無孔不入。為了維護選舉公平性、降低中共介選機率、提高對在地協力者的嚇阻力，他認為目前應該緊急發出三支箭。首先，雖然有反滲透法、國家安全法等實體處罰，但檢察官在辦案的時候，卻遇到偵查工具的不足，尤其目前滲透面不少來自網路，但我國卻沒有仿效國外創設網路專法。

邢泰釗建議，在網路專法制定之前，可先通過科技偵查法，賦予辦案單位利用科技設備偵查的法源依據，除了可強化國安案件溯源的能量，也可擴大打詐的基礎；此外，國安法也應規定各法院設置國安專庭，精進法官的國安本職學能與觀念。

偵查面向，邢泰釗認為，不只要順應時勢，不斷訓練檢察官的偵辦手法，還應大幅增加國安案件的檢舉獎金，當獎金遠高於境外敵對勢力收買的金額時，民眾的檢舉意願自然會提高；另外，也應提高國安案件的辦案獎金與功獎，促進檢警調等執法機關情蒐與偵辦動機。

審判部分，邢泰釗強調，國安案件不是一般刑案，法官的量刑基礎應有所不同，目前反滲透法的案件多輕判，甚至出現緩刑，司法院應盡速制定國安案件的量刑因子，以讓法官有所依循。

法界︰收錢散佈投降主義等 可納處罰

伯衡法律事務所執行長陳宗豪指出，反滲透法目前只處罰接受境外敵對勢力指示、委託、資助，影響我國選舉、遊說、政治獻金、非法集會等行為，有鑑於兩岸關係日趨緊繃，或可討論提高規範密度，是否要把收錢散佈投降主義等，非出於個人自主意識的言論，納入處罰範圍，惟考量比例原則，可先處以行政罰鍰，並視情節輕重，決定有無施加刑罰的必要性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由日日Shoot》反滲透法施行三年 起訴四件
2023/11/03 05:30

自由日日Shoot》反滲透法施行三年 起訴四件

績效王統一中小基金 今年賺逾五成
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播