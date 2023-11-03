涉收中資賄選 國民黨屏縣議員郭再添夫婦起訴

國民黨籍屏東縣議員郭再添夫婦涉嫌接受中資賄選，屏東地檢署昨提起公訴。（資料照）

2023/11/03 05:30

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕國民黨籍屏東縣議員郭再添與中國籍妻子王曉燕在去年選舉期間，涉嫌接受中資引進未經衛福部核准輸入的「連花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」供選民索取並發放，屏東地檢署昨依違反選罷法、反滲透法及藥事法等罪對兩人提起公訴。

檢察官抨擊夫婦倆享受台灣自由民主生活，卻甘於配合對岸統戰，建請法官從重量刑；但郭再添不認罪，認為檢方羅織罪名，相信法院會還他清白。

請繼續往下閱讀...

中國清瘟膠囊、快篩 發放選民

此外，郭再添在競選議員期間，夥同支持者至新園鄉陳姓鄉民代表候選人競選服務處包圍滋事，並毆打陳姓候選人，無視警方制止，還出言恐嚇，檢方一併依妨害公務、恐嚇等罪起訴郭再添及多名施暴嫌犯。

屏檢調查，郭再添夫婦明知「連花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」是未經衛福部核准輸入的藥品及醫療器材，竟接受來自中國相關台辦機關、人員資助，引進該膠囊四十箱及該快篩試劑二箱，置於競選服務處發放給有投票權的選民，並在臉書張貼可免費領取訊息，涉嫌違反藥事法、反滲透法及選罷法。

檢建請從重量刑 郭指羅織罪名

檢方表示，郭再添身為縣議員，竟甘於被中國的滲透來源所運用，在疫情期間輸入禁藥及醫療器材，利用民眾亟欲治病心態，滿足個人競選利益，對台灣民主秩序戕害甚鉅，又以聚眾包圍同選區次級民意代表競選服務處的暴力手段，嚴重侵害他人及社會法益，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法