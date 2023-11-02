對台介選？ 中國10航空推台胞返鄉優惠機票

經民連籲長榮、華航勿跟進中國十家航空公司推出的「團購機票」優惠，以免淪為中共介選工具。（記者田裕華攝）

2023/11/02 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共動員台商介選！經濟民主連合智庫昨披露，在中國「全國台灣同胞投資企業聯誼會」策動下，十家中國航空公司推出「二○二四年台胞返鄉團購機票」方案，提供「一次往返機票」及綁定春節「兩次往返套票」，若在大選投票日前返台可享有機票優惠。經民連痛批，已涉違反「公平交易法」，呼籲長榮、華航勿跟進淪為中共介選工具；陸委會強調，須符合市場商業機制及相關法令。

經民連批涉違反聯合行為 籲長榮、華航勿跟進淪介選工具

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據台企聯所發布「關於二○二四年台胞返鄉團購機票通知」，提到為協助和方便在陸台胞於二○二四年初台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，台企聯與兩岸各航空公司進行溝通協商，商定了「二○二四年台胞返鄉團購機票」事宜。

通知指出，中國國航、東航、南航、海航、深圳航、山東航、廈門航、四川航、春秋航、吉祥航等十家中國航空公司已明確具體操作手法。一、關於「台胞返鄉團購機票」票價為含稅價。二、中國十家航空公司提供「一次往返機票」和綁定二○二四年春節的「兩次往返套票」；如購買「兩次往返套票」，應確認第一次往返完成後，才能使用第二次往返機票。三、凡持有台胞證者或持有入台證的台胞家屬，均可購買「台胞返鄉團購機票」；台灣華航、長榮航空公司將推出相關促銷方案，待方案確定後，另行通知。

經民連研究員許冠澤表示，根據台企聯發布通知附件顯示，最便宜的一次往返票價約新台幣五二七○元，最貴不過新台幣八八六○元，如此有「默契」協調優惠方案，涉違反「公平交易法」有關企業非經公平會同意，不得有聯合行為的規定，更超過法務部查緝賄選卅元門檻。

經民連召集人賴中強呼籲，不只長榮、華航不能跟進，十家中國航空公司也不能有聯合行為，這些公司在台灣市場是有競爭關係，就要遵守「公平交易法」規定。若有聯合行為，就須取得公平會許可。該優惠方案明顯觸法，公平會應立刻發動調查，對十家航空公司開罰。

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