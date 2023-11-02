徐春鶯爭議 顧立雄：政黨應揭露徐與中國關係

國安會秘書長顧立雄昨在立法院受訪回應徐春鶯爭議時表示，政黨有義務和責任要進行查證，並揭露徐春鶯和中國之間的關係。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 05:30

中國是「反滲透法」定義下境外敵對勢力

〔記者謝君臨、黃靖媗／台北報導〕民眾黨不分區立委名單將納入中國籍配偶徐春鶯，由於徐與中共關係密切，引發國安疑慮。國安會秘書長顧立雄昨在立法院受訪表示，中國對我們懷有敵意，不放棄以武力併吞台灣，也是「反滲透法」定義下的境外敵對勢力，政黨有義務和責任要進行查證，並揭露徐春鶯和中國之間的關係。

徐春鶯傳出前幾日皆在中國，且被民眾黨主席柯文哲交付任務。柯文哲昨受訪說，他還沒見過徐春鶯，要怎麼交代任務？但柯另證實，徐春鶯已於昨晚回台。

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民眾黨副秘書長許甫昨表示，民眾黨立場是「三個必須」，中配群體必須有代表、代言人進入立法院；徐春鶯個人必須面對外界質疑；民眾黨必須堅持政治理念，不因爭議而退縮。許強調，假設徐春鶯真有爭議，又解釋不清楚，不一定會提名徐，但還是會在新住民族群中尋找代言人。

顧立雄昨列席立法院司法委員會審查預算前受訪回應徐春鶯爭議。顧認為，政黨有義務和責任要進行查證並揭露她和中國之間的關係，且要接受人民檢視，對她過去行為和言論充分揭露，讓人民知道為何要選擇她作為該黨不分區立委的候選人。

柯文哲反嗆顧：應清查民進黨舔共立委

針對顧的說法，柯文哲則反嗆，顧立雄作為國安會秘書長，更應該清查民進黨「親中舔共」且在外交國防委員會的立委，並說明清楚行政院副院長鄭文燦的疑似親暱照片發生地點是台灣還是澳門，因為澳門也在敵國的範圍內。柯批，不處理「已知現行犯」，老是去想「可能的未來犯」，這是顧立雄失職。

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