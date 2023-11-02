週六成立 賴清德台南競總搶先開箱

民進黨總統參選人賴清德台南競選總部位於仁德與東區交界，週六舉行成立大會。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/02 05:30

手繪看板大師操刀、裝置藝術「熊介讚」 預估成立大會破萬人到場

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨總統參選人賴清德各縣市的競選總部陸續完成佈局，週六將由台南率先成立，擔任競總主任委員的市長黃偉哲帶領黨公職宣示選戰起鼓，期許「本命區」扮演民主火車頭的重要角色，帶動綠營勝選氣勢，繼續衝出全國第一的得票率，甚至能超越二○二○年的近六十七．四％。

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主委黃偉哲︰再衝出全國第一得票率

除了總統大選，黃偉哲強調，台南競選總部成立後，也將積極投入立委的輔選，希望六席都順利連任，再次揮出「全壘打」，讓民進黨繼續在國會過半，輔佐賴清德執政。至於政黨票，黃偉哲認為牽涉到綠軍的整合，台灣團結聯盟與台灣基進等友黨也在爭取，雖然將會全力協商，但「兄弟爬山、各自努力」，目標還是民進黨能超過二○二○年的得票數。

賴清德台南競選總部位於仁德，緊鄰東區，全國首發的成立大會本月四日登場，預計有破萬支持者湧至，未演先轟動，黃偉哲籲請市民屆時共襄盛舉，展現土親人親的團結氣勢，樹立全國第一棒的典範。

黃偉哲介紹競總的內部規劃，設置「政績走廊」，呈現對全民照顧的福利措施與地方建設等具體成果，並搭配拚經濟、護民主、強國防、保和平的競選主軸。大廳有呈現正面能量的「熊介讚」意象裝置藝術，建物外則掛設「信賴台灣、幸福平安」的宣傳看板，並邀請手繪名家顏振發進行創作，競總號召支持者延續團結氣勢，守住台南，拿下全國最高票。

立委郭國文︰讓「老市長」成「新總統」

黃偉哲認為，這次總統選情詭譎多變，除了「藍白拖」之外，還有爭取獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，賴清德也早就宣示做好「一對一」的準備，全力應戰。賴清德將以最高規格來迎敵，無論對手是一個人、兩個人或三個人，綠營都會以不變應萬變的態度，全力以赴。

黃偉哲指出，歷次民調顯示，主要對手的多寡，會影響總統的得票率，目前設定比二○二○年更好為目標，具體數字仍在評估，台南的選情他樂觀以對，希望賴清德能再創新高。

立委郭國文表示，台南是賴清德本命區，扮演民主火車頭的角色，有帶動綠營氣勢責任，呼籲支持者要集中選票，讓「老市長」成為「新總統」。

賴清德競選總部大廳有熊玩偶裝置藝術，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

賴清德競選總部內部規劃有「政績走廊」，展示對全民照顧的福利措施，以及地方建設等具體成果。（記者吳俊鋒攝）

賴清德競選總部邀請名家顏振發手繪看板。（記者吳俊鋒攝）

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