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徐春鶯放棄中國戶籍與護照 仍有中國國籍

徐春鶯。（取自海基會）

徐春鶯。（取自海基會）

2023/10/31 05:30

〔記者黃靖媗、李文馨／台北報導〕民眾黨不分區立委名單考慮納入中國配偶、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，引起爭議。據了解，徐春鶯已經放棄中國戶籍與護照，但仍有中國國籍。

民眾黨內人士透露，由於中國並不承認台灣為獨立國家，中國公民入籍台灣，依照中方法規無法放棄中國國籍，因此徐春鶯也無法申請放棄國籍。

對於徐春鶯歸化身分及雙重國籍是否可以參選，中選會僅表示，因歸化取得中華民國國籍滿十年者，始得登記為候選人。

根據內政部移民署「大陸地區人民辦理在台定居及註銷大陸戶籍流程表」，中國籍人士在台戶籍登記之後，僅須註銷中國「戶籍」，並沒有強制規定須註銷「國籍」。

東吳大學政治系助理教授陳方隅解釋，一般外籍配偶的身分取得是依據「國籍法」申請歸化，不過中國是屬於「兩岸人民關係條例」範疇，也因此，歸化台灣並不需依照「國籍法」放棄原有國籍。

在參政權方面，中選會表示，根據「公職人員選舉罷免法」第二十四條第七項規定，因歸化取得中華民國國籍滿十年者，始得登記為候選人；此外，若不分區立委候選人經中選會審查有不合規定者，將不准予登記，其名單所排列之順位由後依序遞補。

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