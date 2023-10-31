冷眼集》朱立倫的玩與被玩

國民黨主席朱立倫與台灣民眾黨主席柯文哲昨出席政黨協商會議，會後發表四點共同聲明。（記者王藝菘攝）

2023/10/31 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨與民眾黨首場「政黨協商」昨天完畢，得出四項共識聲明，完全驗證會前的預判，究竟一頭熱的朱立倫主席在玩什麼？何以願意被柯文哲主席玩？觀眾必須先弄清楚，才不會淪為看戲的傻子。

以結果論，相對客觀。我們就拿兩黨公布的共同聲明來見真章。所謂第三波民主改革、重啟兩岸對話、總統到立法院國情報告，以及相互支援立委席次最大化，前面三項俗話叫做「畫虎爛」，意思是說搭了舞台、敲鑼打鼓半天，不能出來交白卷，於是硬湊一些不顧體質、不著邊際的虛話，實在離題太遠。

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例如第三波民主改革，國眾二黨說要避免一黨獨大、贏者全拿，這是擔心民進黨整碗端去？會不會太長他人志氣了一點？還是國民黨要自己割肉？則現在國民黨在地方掌握十四個縣市，怎不立即實踐、先讓出來？左看右看，都很白丁。再如重啟兩岸對話，先不談中國的脾胃，國民黨一向主張要以「九二共識」為鑰匙，柯文哲卻形容「九二共識是大便」，請問共識在哪裡？又如何「聯合」政府？三如總統國情報告，根據立法院職權行使法，主動權在國會，總統有意也要經國會同意，以前陳水扁多次要去，遭國民黨否決；馬英九時代，在野黨聯手要馬去報告，同樣遭國民黨否決，朱主席恐怕得先確定他的承諾未來國民黨團是否認帳？

很清楚的，以上三者全是黨史短淺的白黨思維，可謂漫天要價的「吆飽吵」；怎奈朱主席不惜把藍黨降為「小小黨」，也要去同台附和，箇中的邏輯就有趣了。這時再看聲明的第四項，那就更加離奇。藍白二黨稱要在立委選舉時相互支援，操作步驟其實相當有限，以雙方目前的實力，說穿了就是國民黨要「給」，民眾黨要「拿」，例如國民黨在若干選區不提名，讓給民眾黨，不過，距離投票日只剩下兩個多月，民眾黨能不能產生足夠的參選人？國民黨基層票源買單嗎？反之民眾黨能「給」的，似乎就是柯文哲去給國民黨立委候選人站台，然站台這檔事是兩面刃，許多國民黨人擔心國民黨被柯文哲「吞掉」，並不是無的放矢。

「國眾對話」會不會演成國民黨失去江山的「國共和談」？這要看朱立倫的能耐。以昨日達成的共同聲明來看，朱立倫一路走來，總是算盤撥得很精，不是個笨蛋，他為何寧願陪著柯文哲玩？他又想玩什麼把戲？「為台灣好」聽聽就好，「人不為己、天誅地滅」才是真的。朱立倫想守住選後的黨主席位子，前提是立委不能選差，否則韓國瑜可取而代之。想必也不排斥行政院長的機會，前提是國民黨必須保有副手的選項；倘若侯友宜「執意」，演成三腳督，一切渺然。

朱立倫最大的困難是，一個銅板敲不響，許多問題不是由他一個人說了算，於是他找上柯文哲來當另一個銅板。柯文哲師法：三分合作、七分壯大，何樂不為？於是兩人一拍即合。既然是為了自我壯大，柯文哲不會把國民黨當唯一，因此他先行一步，找了郭台銘溝通，這是買空賣空、雙手逢源的必然手式。這齣戲，鹿死誰手？台灣不乏明眼人，不會心裡沒數。

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