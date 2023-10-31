賴清德陸戰週六起跑 蔡蘇游合體助陣

民進黨總統參選人賴清德全國競選總部日前開箱，總統蔡英文（左）曾蒞臨祝賀，本週六也將與前行政院長蘇貞昌共同站台輔選。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

2023/10/31 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕選戰倒數七十多天，「藍白合」還喬不定，民進黨總統參選人賴清德已啟動陸戰，各地總統競選總部週六將從台南、新北起跑，全台巡迴至十二月三日台北最終站；特別的是，曾參選新北市長的蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃週六將共同到新北場為賴清德站台，展現全黨一致的團結氣勢，力抗權位分贓的藍白陣營。

賴清德競選總幹事潘孟安與媒體茶敘表示，目前到底幾組參選總統還不知道，現階段仍是按既定節奏來走。四月從信賴之友會、百工百業後援會開始佈建組織；九月起透過「國家希望工程」記者會，提出完整國政願景，未來也會在後援會、總部成立等場合續發布公共政策與國家願景。

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台南上午打頭陣 新北下午接棒

潘孟安說，選戰已進入衝刺階段，除了全台立委輔選，十一月起賴清德各地總統競總陸續成立，週六由「本命區」台南市打頭陣、下午回到賴的出生地新北市，特別的是，將邀請曾參與全國競選總部開箱的蔡英文總統助選，蘇貞昌、游錫堃也將同台造勢，三人都曾參選新北市長，別具意義。

潘孟安指出，賴陣營自始至終戰戰兢兢，每週都執行民調，並以手機、市話各半同時納入網路民調進行，再依此調整陸戰、空戰及公共政策的發布等，目前穩定領先，偶因社會事件有小幅度波動，像「藍白合」剛發布時，一度在社會氛圍下有點「膽戰心驚」；但台灣人民眼睛是雪亮的，拿權力分贓、買空賣空做為政黨合作的基礎，將是國家的災難。

被問及賴清德副手人選，潘孟安打趣地說，不用急，目前連「對手」都還沒出來，賴清德都還在徵詢當中。他表示，很多人說賴躺著選，但把所有參選人行程攤開來看，賴除了副總統職務，週末、週間也會安排立委輔選或區域造勢，全國立委參選人至少跑一至二輪，再針對激戰區加強，「鐵人行程」就是為了達成總統勝選與國會過半的目標。

至於外界評論賴政見不夠有感，潘說，有沒有提與人民是否關心是兩回事，民進黨有自信，在公共政策與國政藍圖是準備最充足的，也透過民調觀察到，其實有很多年輕人關心政策，因此國政願景會陸續放上網路，有別於其他政黨「口水治國」，民進黨更著重「汗水治國」，在一系列校園座談後，年輕人對賴的熟悉度也越來越高。

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