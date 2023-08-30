柯郭同框 短暫寒暄20秒
〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲昨晚皆出席台北市計程車工會普渡餐會。這是郭前天宣布參選總統後，兩人首次在公開場合會面。但晚到的柯寧可站在會場外「罰站」二十五分鐘，等郭致詞完再入場。兩人只有在柯致詞完後有二十秒的寒暄，柯說「打個招呼再走」、「long time no see」、「掰掰」，隨即揮手轉身要離去，郭見狀趕緊輕拍柯肩膀叮囑兩句，並目送柯走遠。
柯寧「罰站」25分鐘 等郭致詞完才入場
郭台銘隨後受訪被問到與柯文哲聊了什麼？郭說：「你們沒聽到啊？我也沒聽到」，現場表演非常大聲。至於是否還能再約見面，郭反問：「你們怎麼看？」媒體再問，是否有幫柯準備奶茶？郭台銘說，奶茶是自己要喝的，隨即舉杯一飲而盡。
請繼續往下閱讀...
至於與國民黨總統參選人侯友宜的會面是否延期，郭台銘說，他要去敬酒了，給他一點時間。媒體追問，柯文哲快閃是不給你面子？郭表示，來者是客，「我是客，不能在這裡說別人這種話」。
郭台銘於晚間七點準時抵達，並在工會安排下入座主桌，桌上有擺放奶茶、綠茶等飲料，隨後上台致詞；而稍晚抵達的柯文哲選擇站在外頭等待，專心看著講稿準備，面對媒體詢問不發一語，時而點頭、時而苦笑。
郭台銘致詞時表示，他無黨無派、是人民最大黨，這次選舉沒有去募款欠別人人情，也沒有政黨包袱，出來參選是要改造台灣的政治環境生態，一定要帶給台灣的未來希望。
郭台銘致詞結束後，「罰站」約二十五分鐘的柯文哲才走進會場。柯致詞時表示，過去三年疫情非常感謝計程車司機的協助，祈求大家平安。
柯文哲致詞結束後走下舞台，郭台銘在旁人提醒下起身與柯文哲禮貌性握手，兩人短暫寒暄，柯隨即揮手轉身離去，沒有喝郭準備的飲料。
民眾黨台北市議員林珍羽事後受訪表示，柯文哲原要逐桌敬酒，但前一天收到可能會和郭台銘同台的消息後，就有向計程車工會表達不會敬酒，因為推測會有太多媒體到場，擔心影響活動進行。