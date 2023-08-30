柯郭同框 短暫寒暄20秒

鴻海創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲昨參加台北市計程車工會普渡餐會，兩人僅簡單握手互動，柯隨即先行離席。（記者張嘉明攝）

2023/08/30 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲昨晚皆出席台北市計程車工會普渡餐會。這是郭前天宣布參選總統後，兩人首次在公開場合會面。但晚到的柯寧可站在會場外「罰站」二十五分鐘，等郭致詞完再入場。兩人只有在柯致詞完後有二十秒的寒暄，柯說「打個招呼再走」、「long time no see」、「掰掰」，隨即揮手轉身要離去，郭見狀趕緊輕拍柯肩膀叮囑兩句，並目送柯走遠。

柯寧「罰站」25分鐘 等郭致詞完才入場

郭台銘隨後受訪被問到與柯文哲聊了什麼？郭說：「你們沒聽到啊？我也沒聽到」，現場表演非常大聲。至於是否還能再約見面，郭反問：「你們怎麼看？」媒體再問，是否有幫柯準備奶茶？郭台銘說，奶茶是自己要喝的，隨即舉杯一飲而盡。

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至於與國民黨總統參選人侯友宜的會面是否延期，郭台銘說，他要去敬酒了，給他一點時間。媒體追問，柯文哲快閃是不給你面子？郭表示，來者是客，「我是客，不能在這裡說別人這種話」。

郭台銘於晚間七點準時抵達，並在工會安排下入座主桌，桌上有擺放奶茶、綠茶等飲料，隨後上台致詞；而稍晚抵達的柯文哲選擇站在外頭等待，專心看著講稿準備，面對媒體詢問不發一語，時而點頭、時而苦笑。

郭台銘致詞時表示，他無黨無派、是人民最大黨，這次選舉沒有去募款欠別人人情，也沒有政黨包袱，出來參選是要改造台灣的政治環境生態，一定要帶給台灣的未來希望。

郭台銘致詞結束後，「罰站」約二十五分鐘的柯文哲才走進會場。柯致詞時表示，過去三年疫情非常感謝計程車司機的協助，祈求大家平安。

柯文哲致詞結束後走下舞台，郭台銘在旁人提醒下起身與柯文哲禮貌性握手，兩人短暫寒暄，柯隨即揮手轉身離去，沒有喝郭準備的飲料。

民眾黨台北市議員林珍羽事後受訪表示，柯文哲原要逐桌敬酒，但前一天收到可能會和郭台銘同台的消息後，就有向計程車工會表達不會敬酒，因為推測會有太多媒體到場，擔心影響活動進行。

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