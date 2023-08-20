大選議題攻防》國民黨兩路並進 擁核攻台獨

國民黨總統參選人侯友宜19日出席台北市客家崇正會70週年慶，和與會者握手致意。（記者廖振輝攝）

2023/08/20 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕面對二○二四總統及立委選舉，國民黨中央與總統參選人侯友宜早有共識並定調這場選戰就是「戰爭VS.和平」、「黑暗VS.光明」的選擇，黨內人士直指，就是衝著民進黨最重要的兩塊神主牌「台獨」、「反核」而來，並自信這兩項議題就是國民黨的強項，能在投票時爭取到最多數票源的認同，因此這兩項議題將會一直打到明年投票之前。

主打「戰爭VS.和平」、「黑暗VS.光明」

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過去侯友宜在兩岸問題的態度，始終沒有浮出水面，立場一度遭到黨內懷疑，但在見過前總統馬英九及聽取國民黨智庫提供政策說明後，已經接受以中華民國為前提的「九二共識」並反對台獨，站穩傳統藍營兩岸路線。

受中、美關係影響，台海局勢緊張，再加上俄烏戰爭方興未艾，兩岸是否爆發戰爭，就成為國民黨操作明年大選是「戰爭VS.和平」議題的最佳發酵劑。由於民進黨總統參選人賴清德曾經自稱「務實台獨工作者」，國民黨與侯陣營緊咬綠營推動台獨，要消滅中華民國，更會點燃台海戰爭，向民眾訴求國民黨才能捍衛中華民國。透過對話、備戰的「2D戰略」，穩定兩岸和平，讓年輕人可以進入職場，不必走上戰場。

至於「黑暗VS.光明」，國民黨主席朱立倫與侯友宜也已聯手多時，質疑民進黨「非核家園」政策不可行，向選民訴求會造成台灣缺電，並站在擁核的立場上，主張核一、核二、核三延役，並有條件重啟核四。在促銷核能的同時，國民黨也將目前蔡政府全力發展的綠能，形容為民進黨攫取國家資源的大金庫，攻擊民進黨反核、推動綠能的背後動機，就是要掏空全民口袋。

合縱連橫方面，儘管目前侯友宜民調仍在「老二」、「老三」之間遊走，但國民黨始終抱持「除非總統，其餘免談」立場。面對非綠整合問題，自信只要再過一段時間，侯友宜「恢復」成最強母雞，就能迫使郭台銘、柯文哲就範，即便最後選戰呈現三腳督，甚至四腳督局面，也可訴求棄保，讓柯、郭兩人被邊緣化。

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