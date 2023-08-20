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賴搶攻藥師票 盼保健康護台灣

副總統賴清德(左三）、行政院長陳建仁（左二）、副院長鄭文燦、立法院長游錫堃、衛福部長薛瑞元、藥師公會理事長黃金舜等，昨出席藥師公會會員代表大會晚宴，參與「保健康、護台灣」啟動儀式。（記者劉信德攝）

副總統賴清德(左三）、行政院長陳建仁（左二）、副院長鄭文燦、立法院長游錫堃、衛福部長薛瑞元、藥師公會理事長黃金舜等，昨出席藥師公會會員代表大會晚宴，參與「保健康、護台灣」啟動儀式。（記者劉信德攝）

2023/08/20 05:30

出席公會活動 感謝協助防疫

〔記者吳亮儀／台北報導〕副總統賴清德昨天晚間出席藥師公會全聯會會員大會，他在致詞時先感謝所有藥師們在武漢肺炎疫情期間的防疫辛勞，並致上最高謝意，並表示希望未來繼續和藥師們合作達到兩個目標，第一是「保健康」，提升國人健康餘命、減少不健康餘命，第二是「護台灣」，強化國防力量，增進兩岸人民福祉。

賴清德表示，藥師們在疫情期間不辭辛勞販售實名制口罩、快篩試劑、配送藥物、酒精、送藥到府等，「這種精神讓整體防疫成功，防疫視同作戰，疫情期間就是全體醫療人員的功勞，守護國人健康，每個人肩膀上都值得一枚勳章」。

提升國人健康餘命 減少不健康餘命

賴清德表示，他非常希望未來繼續和藥師們合作，有兩個目標，第一是「保健康」，因為國人的不健康餘命有八年，未來希望讓國人平均餘命增加、健康餘命也增加，讓「不健康餘命」減少，相關細節他會再說明。

「第二，就是護台灣」，賴清德說，蔡英文總統曾提出四個堅持，明白揭示台灣共識，他也提出和平四大支柱行動方案，包括強化國防力量、經濟要鞏固台灣在全球供應鏈的安全，第三是外交，要和民主陣營站在一起，共享民主自由價值，最後要自信、對等且有尊嚴和中國交流，增進兩岸人民福祉。

總統蔡英文也以錄製影片祝福藥師公會全聯會會員大會，除感謝藥師們在武漢肺炎疫情期間協力防疫，也提醒目前國際間也因烏俄戰爭導致有部分缺藥狀況，衛福部設置有缺藥通報平台，若藥師們發現缺藥，可盡速反映，並要求食藥署盡速處理。

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