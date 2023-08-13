暗酸郭？ 侯︰做人要說話算話

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜昨到台南市大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦首場廟口開講，活動開場時，侯友宜坐在台下與民眾互動。（記者王姝琇攝）

2023/08/13 05:30

廟口開講 舉陳進興案為例 既然說出口就一定要做到

〔記者王姝琇、吳俊鋒、楊金城、許倬勛、黃皓宸／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天在台南市大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦首場廟口開講，侯提及當年槍擊要犯陳進興挾持南非武官事件，「當下我如果沒守信用，會不會被打死，我也不知道」，強調做人要說話算話。這番話不禁讓外界聯想，是否暗酸過去多次聲稱會支持國民黨提名人，現在卻參選動作不斷的鴻海創辦人郭台銘。

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郭台銘辦公室昨對此表示，不對侯友宜的言論做出回應。

侯友宜台南首場廟口開講，現場約三百人參加，侯友宜一開講就說做人要重情、重義，說話要算話，既然說出口就一定要做到；目前台灣面對最重要就是戰爭議題，近幾年兩岸沒有交流、沒有信任，導致關係緊張，強調這次總統選舉若沒有國家安全為前提，其他都不用提。

侯友宜話鋒一轉提到當年陳進興挾持南非武官的情形。侯說，當年陳進興要求我卸下槍進到官邸，「如果我沒有守信用，子彈不長眼睛，當下會不會被打死，我也不知道」，舉此例是要讓大家知道「不管是什麼樣的人，我們說話要算話」、「做人要有信任、說話算話；最危險的時候，叫你擔你不能不擔！」

對於台南市長黃偉哲指「國民黨小雞快跑光，侯友宜太弱了！」侯友宜笑著說：「小雞都在這裡啊。」台南立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉與多名黨籍議員也在場表達支持，沒有小雞跑光的問題；此次就是要藉由廟口開講方式說給台南人聽，要如何為台灣走出一條安全的路，攜手台南立委參選人，一起贏得台南人的心。

侯友宜也再次強調，會以「做刑事打死無退」的精神堅持參選到底，團結所有力量勇往直前，打死不退，贏得最後勝選。

昔發文「反對黑金復辟」侯出席餐會與李全教握手互擁

侯友宜與國民黨主席朱立倫昨也參加台南市國民黨募款餐會，六位南市立委參選人都出席，包括曾涉賄選的前議長李全教。由於侯友宜曾在李全教列名國民黨「中央選戰策略會報」時，發文「反對黑金復辟」，讓兩人互動頗受外界矚目。不過，李全教在侯進場時主動上前握手，在主桌旁還一度互擁。李全教說，大選期間雙方會緊密配合，贏得勝利。

綠委質疑侯公然恐嚇 侯辦批民進黨為選舉惡意操作

此外，民進黨立委郭國文、林靜儀質疑侯友宜以當年抓捕陳進興的過程，強調「做人要有信用，說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」是以黑道手法公然恐嚇，顯然是針對郭台銘；侯競辦則公布侯的談話逐字稿，澄清完全沒有郭、林所稱內容，批評民進黨為了選舉惡意操作、無中生有，製造社會仇恨，要求道歉。

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