率團出訪巴拉圭 賴：台灣維護印太和平 讓國際了解

賴清德副總統昨啟程前往巴拉圭出席總統貝尼亞就職典禮。（記者朱沛雄攝）

2023/08/13 05:30

〔記者朱沛雄、蘇永耀／綜合報導〕賴清德副總統昨日啟程前往巴拉圭共和國出席總統貝尼亞就職典禮，他在登機前發表談話，說明此行將代表我國政府與人民表達對巴拉圭的祝福及對兩國邦誼的重視，並進一步拓展雙方合作，他也會與世界各國領袖展開自信的交流，讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由及人權的國家。

蔡總統交付兩任務 深化台巴關係

賴清德表示，他將以蔡英文總統特使的身分，前往與我國有六十六年邦誼的南美洲邦交國巴拉圭。這是他擔任副總統後，第三次正式出訪，也是疫情過後第一次出訪。他深感責任重大，蔡總統特別期許代表團能夠完成「深化台巴邦誼」及「拓展台巴兩國合作」兩大目標，以促進兩國繁榮發展。

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賴副總統說，此次他也會率領代表團與新任貝尼亞政府交換意見，尤其貝尼亞總統希望能透過教育、醫療及就業來打擊貧窮，這部分台灣有許多經驗，我們樂於分享，未來一起合作。

我積極參與國際事務 讓世界知道

賴清德表示，透過出訪，他將與世界各國領袖展開自信的交流，也會與理念相近國家代表團會晤，讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由及人權的國家，並積極參與國際事務，為維護印太和平做出種種努力。

賴清德於台灣時間今日上午抵美國紐約過境。訪團將於十四日轉往巴拉圭，十五日參加巴拉圭新任總統就職典禮，十六日離開巴國，當日飛至美國舊金山過境。預計台灣時間十八日清晨返抵國門，全程共計七天六夜。

蔡英文總統昨透過臉書說，她衷心期盼，賴此次訪問，讓兩國在既有良好基礎上，持續加深夥伴關係，一起站在民主自由陣線，為全球的和平穩定發展，做出更多貢獻。面對中共在賴清德啟程出訪時，同步在東海海域實施軍演，總統府強調，蔡總統即時掌握周邊局勢，台海及區域狀況情勢均在掌控之中，請民眾放心。

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