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侯友宜拋重啟核四 陳俊宇：不顧安全 黃琤婷：再辦公投

民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇（中）反對核四重啟。（記者游明金攝）

民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇（中）反對核四重啟。（記者游明金攝）

2023/08/12 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨總統參選人侯友宜拋出「重啟核四」，民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇抨擊不顧縣民安全。他也質疑國民黨立委參選人黃琤婷，是否支持重啟核四？黃琤婷強調，縣民安全仍是最優先序位，侯友宜提出在「安全的前提」下啟動核四，是負責任的能源政策，時代變遷，可以再辦一次公投。

陳俊宇昨再攻重啟核四議題，他抨擊，侯友宜不顧核四處於地震帶，所可能引發的核安、核廢料問題，直接打臉自己過去的立場，亂開支票，核四不只是國家用電安全問題，更關係宜蘭人生命財產安全。

他指出，頭城鎮距離核四廠只有八公里，日本核災「逃生圈」是三十公里，直線距離將到宜蘭市，若爆發核災廿萬宜蘭人要如何撤離？二○二一年底四大公投，宜蘭縣民近六十三％反對核四重啟，對於侯要重啟核四，縣長林姿妙竟然完全都不回應。陳俊宇也要求黃琤婷應該說清楚，對於「重啟核四」是否支持？不要再以模糊態度，不敢面對問題。

「沒有核安當然沒有核電。」黃琤婷說，縣民安全絕不妥協，她對核電立場與侯友宜、林姿妙一樣，從沒有改變過，侯友宜提出的政策，是在「安全的前提」下啟動核四，是負責任的能源政策。

黃批評民進黨一直掩蓋缺電事實，不願意正視也沒有誠意解決缺電問題，核電問題是民生問題，時代變遷，甚至再來一次公投，都是合理的。

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