侯訪顏清標 未獲牽手喊支持

國民黨總統參選人侯友宜昨和黨主席朱立倫一起到大甲鎮瀾宮參拜，董事長顏清標也親自陪同。（記者廖耀東攝）

2023/08/12 05:30

對比五月顏與郭台銘十指緊扣 互動較生疏

〔記者黃旭磊、張軒哲、林良哲／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜近日頻頻走訪中部各地，以鞏固基層。侯友宜昨天上午在國民黨主席朱立倫陪同下，拜訪台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標，侯友宜自稱是首度到「大甲媽」參拜，但在近一小時互動中，顏清標僅以台語說要選出一組讓大家平安的人選，未公開說「支持侯友宜」，兩人也沒牽手，對比今年五月顏與郭台銘十指緊扣，互動顯然較為生疏。

彰縣長邀侯與議員聚餐

不過，彰化縣長王惠美昨晚出面，邀請彰縣國民黨籍縣議員、鄉鎮市長及農漁會等幹部與侯友宜聚餐，在縣長公館席開五桌，有四十多人出席；在地方極具影響力的前立委蕭景田，以及多位無黨籍鄉鎮首長也參加，包括剛剛補選當選北斗鎮長的顏宏霖。

請繼續往下閱讀...

蕭景田、顏宏霖也參加

侯友宜昨天上午到鎮瀾宮，顏清標與先行抵達的朱立倫步出廟埕迎接，眾人與立委江啟臣、台中第二選區立委參選人顏寬恒等人進廟參拜，顏清標始終保持禮貌性互動，對比先前與郭台銘牽手緊握，眾人都在觀察顏是否伸出「友誼之手」，不過，近一小時互動，兩人並未公開牽手。

侯友宜說，來台中就是要全省走透透，下鄉傾聽民意，腳踏實地贏得民眾信賴；他批評高雄拿到中央前瞻基礎建設預算，「平均一個民眾是新北市的兩倍（金額）」，中央應該全力支持地方建設才對。

侯友宜昨天展開台中市山海線拜票行程，先後至大雅永興宮與大雅市場、東勢東勢宮與果菜市場、豐原慈濟宮及大肚永和宮，與立委楊瓊瓔、江啟臣，以及顏寬恒掃街、參拜。

侯友宜說，國際都認為台灣瀕臨戰爭，兩岸議題若處理不好，萬一開戰，下一代就無法安居樂業，希望不要戰爭，大家都能夠平安。他表示，這次中國恢復出境旅行團國家名單，卻跟台灣無關，若中客到訪，台灣觀光產業更好，兩岸媽祖宗教也可交流。

晚間侯友宜來到彰化，趕赴一場「不公開」的行程。王惠美於縣長官邸作東，邀請縣內地方人士與侯「交陪」。這場餐會，有四十多人出席，據記者觀察，彰化縣廿六位國民黨籍議員，除出國或原有安排行程之外，幾乎全員出席，人數大約二十人上下。

據了解，出席的縣議員中，多數表態國民黨必須團結，才能贏得大選，並支持侯友宜參選。但也有人私下表示，是看縣長的面子才來參加，是否支持侯友宜參選到底？還要看未來局勢發展。

彰化雖是國民黨執政縣，但藍營地方卻呈現「分裂」情勢，原國民黨籍議長謝典林不但主動退黨，更表態支持郭台銘，和擔任國民黨彰化縣黨部主委的親姊姊謝衣鳯、同黨籍的縣長王惠美意見不一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法