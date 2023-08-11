法院認定黨產會處分無誤 救總是國民黨附隨組織 財產歸公

台北高等行政法院昨認定「中華救助總會」是國民黨的附隨組織，禁止處分不當取得的財產，判決救總訴請撤銷處分敗訴。（資料照）

2023/08/11 05:30

〔記者張文川／台北報導〕行政院黨產會三年前認定戒嚴時期發起「一人一元救濟大陸饑餓同胞捐款」、徵收「影劇票附捐」的「中華救助總會」是中國國民黨的附隨組織，其財產為不當黨產，禁止處分不當取得的財產。救總訴請撤銷處分，台北高等行政法院昨認定黨產會處分無誤，判決救總敗訴。可上訴。

救總於一九五○年以「中國大陸災胞救濟總會」之名成立，一九九一年更名「中國災胞救助總會」，二千年再更名「中華救助總會」。黨產會舉辦聽證後，於二○二○年九月認定救總是國民黨附隨組織，禁止處分不當取得的財產，救總提告。

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北高行：曾由國民黨實質控制、經營

北高行認定黨產會勝訴理由，包括聽證程序符合黨產條例，救總確實曾由國民黨實質控制人事、財務及業務經營，為附隨組織，救總並非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制。

合議庭指出，救總成立時由蔣中正實行黨國體制、以黨領政，指示黨中央籌備成立，其理事長谷正綱須向總裁蔣中正報告，黨對理監事也有糾正、除名之責；國民黨中央委員會曾多次對救總指派業務；救總經費雖泰半來自政府撥給，但這是以黨領政所致；「影劇票附捐」也是由國民黨決定收取。可見救總人事、財務、業務經營等皆依國民黨意志決定，具有實質支配關係，確為附隨組織。

脫離時未結算 撤銷禁處分財產敗訴

北高行認為，我國歷經解嚴、終止動員戡亂、政黨輪替，國家體制回歸憲政秩序，弱化國民黨對救總的支配管領力，救總於二○○二年間脫離國民黨實質控制，但脫離時未與國民黨結算，顯非以相當對價轉讓，應受黨產條例規範，黨產會處分無誤。

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