侯稱有決心處理核廢 綠批背棄市民又毀諾

國民黨總統參選人侯友宜昨天公布能源政策，主張完成核一、核二、核三安全延役，並推動核四安全重啟。（記者塗建榮攝）

2023/08/10 05:30

〔記者施曉光、許倬勛、甘孟霖、俞肇福、陳政宇／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨日召開記者會公布能源政策，除強調發展核能是國際達成淨零排碳的主流做法，他並保證，如果當選總統，有決心並會負責妥適處理核廢料的問題。民進黨新北民代則質疑侯與民意背道而馳、毀棄承諾，罔顧北北基七百萬名居民的安危。

侯指出，他一直對核安、核廢料處理非常重視，這個問題應該是中央政府要來面對，自己過去多次向行政院長、副院長表達，不要把新北市當成核廢料的永久貯存場，但中央始終不願意面對，未來他會堅持核安，並妥適處理核廢料，像美國就把核廢料以膠囊方式埋放到地層之下。過去蘭嶼人一直很委屈，民進黨執政後，對於高階核廢問題完全不動，未來他一定會勇於承擔。

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對於侯友宜主張核一、核二、核三檢修延役，在安全無虞下重啟核四，選區橫跨北海岸的民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩質疑，一年多前重啟核四公投，新北市以高於全國平均的投票率投出「不同意大於同意」，其中包含核四廠所在的貢寮，和核一、核二廠有地緣關係的三芝、石門、金山、萬里等，共有廿一區表達不同意重啟核四，市長侯友宜卻與民意背道而馳，為選舉背棄市民。

賴品妤：藍縣市首長 誰願接納核廢

選區涵蓋核二廠、核四廠所在地的民進黨新北市立委賴品妤則痛批侯「重啟個屁，都在一本正經地講幹話」，核一、核二已進入除役工程，而且十四名國民黨籍縣市首長，誰願公開表態接納最終處置場？選區包含核一廠所在地的新北市立委參選人何博文也抨擊，侯十三年來都反對核一廠乾式貯存槽建置，未來若核一、核二延役，核廢料要放哪裡？

立法院民進黨團則批評，侯友宜將核電當作爭取深藍支持者的投名狀，決定重回前總統馬英九的老路，為了選總統就背叛新北市民。

民進黨團：將核電當做爭取深藍的投名狀

侯：核電是國際趨勢 難道日韓英也深藍？

面對立法院民進黨團質疑重啟核四是被「深藍」綁架，侯友宜昨反批，重啟核電或研議核電是國際趨勢，難道日本、南韓、英國都是「深藍」？

侯友宜競選辦公室也反擊，蔡英文總統以前擔任行政院副院長時，曾說核四廠一定要蓋完；民進黨總統參選人賴清德也說核電機組要維持緊急備用，難道民進黨只允許自己雙標，卻不准侯友宜負責任提出穩定供電之道？

侯辦發言人柳采葳、李利貞也批評，賴品妤用粗鄙言論來回應專業的能源議題，原來賴的父親賴勁麟是「雲豹能源」董事長，「雲豹小公主」是否害怕影響家中賺取再生綠電財就氣噗噗？

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