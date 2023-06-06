國民黨︰黨員性騷懲處 最重開除黨籍

國民黨5日舉行「堅決守護性別平等及女性權益 性平調查機制啟動說明 」記者會，文傳會主委林寬裕說明。（記者方賓照攝）

2023/06/06 05:30

新北黨部已故陳姓主管 也被女黨工指控

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委傅崐萁、前智庫特約副研究員曾柏文，近日遭指控涉及性騷擾，國民黨考紀會主委黃怡騰昨天表示，性騷擾加害人是黨員，會根據情節輕重進行黨紀懲處，包括停止黨權、申誡、警告，最重可開除黨籍。

傅崐萁案 啟動性平調查機制

對於外界關注傅崐萁涉性騷擾一案進度，國民黨發言人林家興回應，已經啟動性平調查機制，目前就進入相關程序處理，不對個案發表評論。

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政壇性騷擾事件越演越烈，昨天又爆出國民黨新北市黨部一名陳姓主管，約十年前任職時，上班時間會在辦公室看情色片，故意叫女同事進去交辦工作；還會利用職權之便，要求女同事在餐敘後騎車載他回家，趁機揩油；女黨工還控訴，只要打扮不合他意，就會被挖苦說：「又要去勾引誰？」

對此，國民黨新北市黨部表示，陳姓主管已於去年過世，不清楚他任內是否有性騷擾情況，目前黨部職場上並未有類似性騷擾的情形。

黃怡騰表示，考紀會依據法律規定，訂定受理、處理、管理性平等工作的機制、程序，一旦確定有性騷擾行為，且加害人是黨員，會啟動考紀會程序，黨員行為若有違反黨章、法令，根據情節進行黨紀懲處，如撤銷、開除黨籍、停止黨權、申誡、警告等。黃怡騰強調，若有需要移送法辦，該移送就移送，無論哪一個職場或環境，國民黨一定以最高標準處置。

國民黨文傳會主委林寬裕強調，國民黨一定確實依照法令規章去處理面對所有案件，不會去打迷糊仗；相關規定啟用迄今，曾依據性騷擾防治法規定，處理黨員與黨員之間的爭議，也圓滿處理完成。

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