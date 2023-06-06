帶頭上性平課 賴：民進黨展現檢討決心

民進黨近期爆出性騷擾案，黨主席賴清德昨針對性平案下達三項工作指示，也表態帶頭參與性平教育課程。（記者田裕華攝）

2023/06/06 05:30

〔記者陳昀、謝君臨、方韋傑、黃子暘／台北報導〕台灣政治圈近來性騷擾案連環爆，民進黨主席賴清德昨對性平案下達三項工作指示，並表態參與黨內性平教育課程。賴強調，事件不必分哪位黨主席任內，黨內擁有相同價值，發現問題就嚴肅面對、坦然解決，民進黨會讓社會看到勇於檢討改進的決心。國民黨總統參選人侯友宜受訪也表示，任何人、任何政黨都要用嚴格的標準檢視，積極面對處理、毋枉毋縱，並公布調查後的真相。

下達三項工作指示 「發現問題 坦然面對解決」

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根據民進黨新聞部主任張志豪轉述，賴清德昨在黨務主管會報下達三項工作指示。首先，民進黨是一體的，不必分事件發生在哪位黨主席任內，民進黨擁有相同的價值，只要發現問題就嚴肅面對，秉持一貫的原則坦然解決。

其次，賴清德再次重申上週臨時主管會報提出的三點性平革新方案，包含建立直接申訴窗口、零容忍的處理原則及立即修改黨內規章，希望藉此事件積極革新，建立一個性平友善的職場環境，也請黨內確實執行。

第三，賴清德責成民進黨秘書長許立明安排性平教育課程，包括中央黨部及地方黨部同仁及黨公職的幕僚等，並表示自己也會參加。

賴強調，這次性平事件必然對民進黨造成很大衝擊，民進黨會嚴肅以對，讓社會看到勇於檢討改進的決心，維護性平的價值，是民進黨一直努力的方向。

賴清德昨出席台灣氣候學院揭牌記者會，受訪重申，每一位民進黨主席都堅持理想，也會認真看待相關性平案件。

「民進黨接收到很多外界的聲音，已檢討相關的防治管道。」民進黨立委劉世芳指出，目前性騷擾的處理管道包括行政申訴、刑事告訴、民事求償，以及申請調解，其中提出行政申訴的時效是一年，未來是否需要再延長，黨團內部可以研議修法。

侯︰任何人或政黨 都要用嚴格標準檢視

對於藍綠陣營近日都爆出性騷擾案，新北市長侯友宜昨天在市政行程受訪表示，任何人、任何政黨都要用嚴格的標準檢視，一定要積極面對處理、毋枉毋縱，並公布調查後的真相。

對於國民黨主席朱立倫擔任新北市長時的市府參議、江啟臣接掌國民黨主席的主席特別顧問曾柏文，近期也接連被爆出性騷擾事件；侯友宜受訪回應，不管任何人、任何政黨，他的態度都一樣，用嚴格的標準檢驗，嚴肅面對，不容許任何人侵害別人的人身自主權，這些行為都該譴責。

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