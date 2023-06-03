黃曙光︰不把潛艦戰力做政治交易
〔記者楊丞彧／台北報導〕國造潛艦原型艦預計在下半年「下水」，對於部分媒體及立委以「政治下水」稱之，總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光昨受訪時反駁指出，府方從來沒有交代過要何時交船，「我們不會把潛艦官兵生命安全及戰力去做政治交易」。
黃曙光表示，「下水」是合約上定的一個重要節點，之後要進行泊港測試（HAT），合格後才能進行海上測試（SAT）。而SAT沒有時間表，必須在達到合格標準後，才可能決定交艦時間表。
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黃曙光昨應台大工程科學及海洋工程學系之邀，以「海權與潛艦」為題進行演講。黃表示，蔡英文總統上任後，第一件事情就是下令要「潛艦國造」。他認為，以前不做可能考量政治因素、風險或沒把握等，但沒跨出第一步，就永遠做不出來。
不能自絕於印太戰略之外
黃曙光強調，我國除了要有自我防衛決心外，也不能自絕於印太戰略之外，更要銜接「第一島鏈防衛作戰」。台灣位處第一島鏈中央位置，若台灣失守，日本、南韓也就沒有了。
黃曙光也提醒，不能心理上想著要依賴美國馳援，而是必須先將自己建立好。雖然「敵大我小」，對方還擁有核武，我們軍事上確實難以嚇阻，但要讓對方知道，他們要是想打台灣，必須審慎評估得花上多少的代價。而真正讓對方不敢妄動的軍事嚇阻力，仍是來自於美國這道防線。
黃曙光也分享，他認為世界上有三傻，包括俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩。普廷發動俄烏戰爭，讓歐洲團結起來；習近平藉口美國時任聯邦眾議院議長裴洛西訪台發動「環台軍演」，讓全世界民主國家關注台灣安全，紛紛警告中國不能動手；而金正恩則是頻頻射彈，結果促成日韓兩世仇現在握手言和。