黃曙光︰不把潛艦戰力做政治交易

總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光昨應台大工程科學及海洋工程學系之邀，以「海權與潛艦」為題演講。 （記者叢昌瑾攝）

2023/06/03 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕國造潛艦原型艦預計在下半年「下水」，對於部分媒體及立委以「政治下水」稱之，總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光昨受訪時反駁指出，府方從來沒有交代過要何時交船，「我們不會把潛艦官兵生命安全及戰力去做政治交易」。

黃曙光表示，「下水」是合約上定的一個重要節點，之後要進行泊港測試（HAT），合格後才能進行海上測試（SAT）。而SAT沒有時間表，必須在達到合格標準後，才可能決定交艦時間表。

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黃曙光昨應台大工程科學及海洋工程學系之邀，以「海權與潛艦」為題進行演講。黃表示，蔡英文總統上任後，第一件事情就是下令要「潛艦國造」。他認為，以前不做可能考量政治因素、風險或沒把握等，但沒跨出第一步，就永遠做不出來。

不能自絕於印太戰略之外

黃曙光強調，我國除了要有自我防衛決心外，也不能自絕於印太戰略之外，更要銜接「第一島鏈防衛作戰」。台灣位處第一島鏈中央位置，若台灣失守，日本、南韓也就沒有了。

黃曙光也提醒，不能心理上想著要依賴美國馳援，而是必須先將自己建立好。雖然「敵大我小」，對方還擁有核武，我們軍事上確實難以嚇阻，但要讓對方知道，他們要是想打台灣，必須審慎評估得花上多少的代價。而真正讓對方不敢妄動的軍事嚇阻力，仍是來自於美國這道防線。

黃曙光也分享，他認為世界上有三傻，包括俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩。普廷發動俄烏戰爭，讓歐洲團結起來；習近平藉口美國時任聯邦眾議院議長裴洛西訪台發動「環台軍演」，讓全世界民主國家關注台灣安全，紛紛警告中國不能動手；而金正恩則是頻頻射彈，結果促成日韓兩世仇現在握手言和。

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