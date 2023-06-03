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    首頁　>　政治

    衛生局女職員輕生案 新北議員：恩恩案翻版

    新北市議員戴瑋姍批評，侯友宜對民進黨性騷案大做文章，卻漠視當年如何敷衍處理衛生局女職員案至今沒有道歉、也未懲處失職人員，持續包庇下屬，並拒絕國賠，如同「恩恩案」翻版。（資料照）

    新北市議員戴瑋姍批評，侯友宜對民進黨性騷案大做文章，卻漠視當年如何敷衍處理衛生局女職員案至今沒有道歉、也未懲處失職人員，持續包庇下屬，並拒絕國賠，如同「恩恩案」翻版。（資料照）

    2023/06/03 05:30

    〔記者翁聿煌、許倬勛／新北報導〕民進黨性騷案，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室接連砲轟，民進黨議員則回批，新北市衛生局林姓女職員二○二○年七月墜樓輕生，生前自揭遭某物理治療所廖姓執行長性侵，監察院調查後糾正新北市府，但新北市長侯友宜至今沒有一句道歉，也無市府官員被懲處；侯辦回應，衛生局已說明針對性暴力防治做最積極處置，建立性別友善環境是每個人的責任。

    侯辦：衛生局已積極處置性暴力防治

    民進黨性騷連爆，侯友宜競選工作室昨也接連開砲，批評蔡英文總統「縱容」在先，民進黨主席賴清德「重用」錯人在後，且任用加害者、毫無性平價值，呼籲賴應下令即刻清黨，清出所有惡狼，避免更多無辜人士受害。

    新北市議員戴瑋姍批評，侯友宜對民進黨性騷案大做文章，卻漠視當年如何敷衍處理衛生局女職員案，監委調查指出市府處理過程有疏失，女職員一開始自述遭前雇主性侵害，衛生局未派心理諮商輔導人員參與，也未停止談話程序，導致女職員情緒崩潰輕生，侯友宜至今沒有道歉、也未懲處失職人員，持續包庇下屬，並拒絕國賠，如同「恩恩案」翻版。

    衛生局長陳潤秋回應，「虛心接受、積極面對」，將盡最大努力加強性平與性別暴力事件防治。侯辦發言人陳柏翰說，衛生局已針對相關事件說明，強調在性暴力防治上做最積極處置。

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