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    歷史性突破 台美21世紀貿易倡議 首批協定簽署

    「台美21世紀貿易倡議」首批協定， 昨由我駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯代表雙方簽署，行政院政務委員鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇及美國在台協會理事主席羅森柏格在場見證。 （行政院經貿辦提供）

    「台美21世紀貿易倡議」首批協定， 昨由我駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯代表雙方簽署，行政院政務委員鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇及美國在台協會理事主席羅森柏格在場見證。 （行政院經貿辦提供）

    2023/06/02 05:30

    〔記者鍾麗華、陳昀／台北報導〕「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定於台灣時間昨晚十點，由我駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯代表，在華府AIT總部簽署，行政院政務委員鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇及美國在台協會理事主席羅森柏格在場見證。

    蔡總統︰為台美ＦＴＡ奠定穩健基礎

    針對這項簽署，蔡英文總統肯定促成台美經貿發展的歷史性突破，並期待台美能建立更緊密的夥伴關係，為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定更穩健的基礎。

    台美自去年六月宣布啟動台美廿一世紀貿易倡議，歷經多次視訊會議及去年十一月和今年一月兩輪實體談判，其中關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題達成協議。台美雙方已於今年三月同步公布首階段談判重點摘要，上月十九日進一步公布八十一條的協議內容，並於昨晚簽署。

    鄧振中於簽署後表示，台美所簽署貿易協定，是自一九七九年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判，所達成的階段性成果，不僅標誌著台美經貿關係歷史性的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出了關鍵一步。

    鄧振中強調，台美貿易關係突破，特別感謝美國國會議員全力支持，及美方談判團隊的努力，同時感謝美國政府各部門在談判過程中展現彈性，希望盡速展開後續各項議題的談判，以持續擴大、深化台美經貿合作領域及互惠關係。

    行政院發言人林子倫說，相關任務還沒結束，台灣將持續強化跟世界各國的聯繫、合作，讓台美全面性FTA前進，保障台灣經濟安全，政府會繼續努力。

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