綠批侯友宜去立院不到議會 新北市府︰混淆視聽

2023/06/01 05:30

侯拜會國民黨立委 感謝為新北發聲爭取資源

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天與立法院國民黨團舉行「便當會」，新北市議會民進黨團總召鄭宇恩批評，侯友宜拒絕到議會專案報告，眼中只有選舉，沒有新北市民，既然如此乾脆辭職，讓能專心市政的市長為民服務。侯友宜受訪表示，「便當會」是為了感謝立委為新北市爭取經費和資源，替新北市發聲，盼未來同心齊力，為國家利益與人民福祉打拚。

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議員︰忙選舉無心市政 乾脆辭市長

民進黨團副召張維倩說，當市民生活在子彈亂飛的城市，侯友宜和國民黨卻視而不見，寧願到立院和藍委討論選舉，也不願面對新北民意，藐視議會與新北市民。

民進黨團幹事長卓冠廷質疑，新北市政府早已被當作侯友宜的競選總部，新聞局剪輯競選影片、副市長跑選舉行程，呼籲無心市政的侯友宜即日起辭職，讓市府回歸正常運作。

民進黨團書記長林秉宥喊話說，請侯友宜在總統和市長之間做出抉擇，若要選總統，就辭去市長職務，不要「吃碗內、看碗外」。

侯友宜昨在市政會議後受訪表示，感謝國民黨立委協助，「因為我做新北市長，受了很多中央的委屈，我們都認了」，從早期防疫政策、疫苗、資源分配或經費挹注等，點滴在心頭，新北市的聲音無法上傳中央，尤其疫情期間中央高層有幾個人到新北與他並肩作戰？大家心知肚明，當他面臨困難無法解決時，起碼有藍委發聲，讓新北市獲得一點資源，未來將與立委同心齊力，為國家利益、人民福祉全力打拚。

市府︰勿惡意扣藐視議會的假帽子

新北市政府回應，議會議程皆由議員審定決議，市府及侯友宜向來尊重議會，完全配合議會規劃，日前也完成市政報告及總質詢，呼籲有心人士不要惡意扣上藐視議會的假帽子，混淆視聽。

市府表示，治安絕非單一縣市問題，近期社會案件遍布全台，從南到北槍、毒、詐騙案頻傳，有心人士挾政治目的打擊地方政府，未同心齊力打擊犯罪，還發表「生活在子彈亂飛的城市」等言論，無端製造社會恐慌。

針對綠營指新聞局剪輯競選影片，市府澄清，新聞局基於職責，自製市政行銷影片，將市政出訪過程藉由影音透過網路行銷，將成果向市民報告，讓新北市被國際看見，身為民代卻一而再扭曲污衊，令人遺憾。

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