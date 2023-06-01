下屆立委選舉》桃園第五選區國民黨初選民調 呂玉玲勝出

2023/06/01 05:30

〔記者謝武雄、李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕下屆立委選舉桃園市第五選區（平鎮、龍潭）國民黨初選，經過三天民調，昨天結果出爐，立委呂玉玲以五十一‧八九二％高於挑戰者、市議員黃敬平的四十八‧一○八％，對此，國民黨桃市黨部主委黃敏恭表示，恭喜呂玉玲民調勝出，這次政黨對比、黨內互比的民調結果，將做為建請黨中央提名依據。

黃敏恭說，初選民調委由全國公信力、世新大學及聯合報於廿八至卅日辦理，昨邀兩位參選人到市黨部參與公布結果；呂玉玲說，感謝平鎮、龍潭鄉親與多位黨籍立委、議員支持，她才能於初選出線，決戰點是明年初大選，她會守住這一席。

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黃敬平在臉書發文向呂致賀，他也感謝初選期間握過的每一雙溫暖厚實的手、每一位跟他比讚或喊「加油」的民眾，沒能帶著支持者的期許前進國會，是他「不好意思，辜負了大家」。

楊梅區富豐里長辭職 將補選

此外，楊梅區富豐里長曾增有因去年選舉涉及賄選，被桃園地方檢察署提起當選無效之訴，這個月八日他以「身體因素」辭職，職務由里幹事暫代，所遺任期還有兩年以上，依地方制度法應於三個月內完成補選，桃園市選舉委員會今會發布選舉公告，六月六日至八日受理候選人登記、七月五日號次抽籤、七月十五日投票，是去年九合一大選後，全市首件補選案。

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