二哥侯明鋒陪跑行程 侯：換下不做事的政府

侯友宜與謝龍介「勾勾纏」，與網紅「館長」陳之漢較量二頭肌。（記者黃旭磊攝）

2023/05/28 05:30

〔記者黃旭磊、陳冠備／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨天下午展開四場高雄行程，從三民區黨部北上永安參觀石斑魚養殖場，再南下岡山幫立委參選人曹桓榮助選，昨晚再錄製「董事長開講」直播，侯友宜二哥、育英醫專董事長及高醫大教授侯明鋒全程陪同，默默在台下為弟弟助選。

今拜會王金平、周典論

侯友宜今天將拜訪前立法院長王金平與屏東縣議長周典論，王金平昨天表示，他會安排介紹南部幾位重要人士給侯認識，會好好輔選。

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對於侯獲得國民黨徵召後，最近幾份民調顯示其支持度不升反降。王金平對此表示，沒有人是完美的，現在還有七、八個月時間，侯友宜的努力空間還很大。

「侯侯做代誌來了！」曹桓榮位於岡山區的鄉親服務厝昨天下午迎來侯友宜，包括國家政策研究基金會執行長柯志恩、立委吳怡玎、國民黨高雄市黨部主委黃昭順、高雄市議員林義迪、李雅芬等人到場，一起高呼「侯侯做代誌」，不過，會場最受矚目的是侯明鋒，默默在台下為侯友宜打氣。媒體希望採訪侯明鋒，但在旁友人代答說「只回答醫學問題」。

侯友宜說，家裡過去賣豬肉，跟曹桓榮「阿榮」都在菜市場長大，「阿榮」北漂後常接到阿母電話，告知顧好身體讓阿母心安，而中華民國就是媽媽，國家繁榮安定才心安。

侯致詞時，一旁騎士呼嘯而過高喊「友誼不倒」，侯友宜也接話稱，要天長地久厚友誼，「侯侯做代誌」，換下讓人民擔心兩岸開戰、不做事的政府。

侯友宜晚間參與「董事長開講」節目直播，被問何時與郭台銘見面，侯未正面回應，僅稱同心同力幫中華民國，盡心顧土地。

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