胡佛檔案館長魏肯：台灣民主社會 對全球至關重要

美國史丹佛大學胡佛研究所圖書檔案館館長魏肯。（記者張嘉明攝）

2023/05/27 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國史丹福大學的「胡佛研究所」為全球著名智庫，其檔案館目前受託保管「兩蔣日記」而為國人所知。胡佛研究所圖書檔案館長魏肯（Eric Wakin）本月稍早訪台，並接受本報訪問。魏肯表示，台灣是個對世界具有重要意義的民主社會，而讓全世界以及台灣人民理解到此事的重要性，他認為至關重要。

與國防部圖書館簽MOU

魏肯此次為第五度訪台，期間與我國防部、外交部、國安局、中研院、蔣經國基金會等單位會面，也討論該館如何與台灣學術機構增進合作，並與國防部圖書館簽署合作備忘錄（MOU）。

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「台灣的民主演變令人相當驚豔」，魏肯提到，他中學時期就學過台灣海峽危機，因此萌生對兩岸的興趣。他非常好奇，台灣如何從專制社會發展為最成功的民主政體之一，而研究「兩蔣日記」能協助了解這一點。日記寫的未必就是事實，但能藉閱讀「兩蔣日記」來理解歷史，並互相參照，就國民黨或台灣部分做出自己的詮釋。

民主國家必須聯盟

勿讓專制主宰世界

被問及近來日本、南韓、菲律賓紛紛強化與美國的合作關係，與二戰後國際情勢有其相似之處，魏肯回應說，美國與不同國家間的關係會因時而變，為維持強大的聯盟關係，必須不斷透過彼此對話與分享達成。若志同道合的國家無法組成強大聯盟，則擁有截然不同世界觀的專制國家就可能會出線。

不過魏肯也提醒，歷史不必然會「重演」。透過史料文物，人們能直視美國與盟友之間的關係、與中國的對抗，並從中了解戰爭應如何避免。有更多學者投入研究戰爭，和平的未來才更有可能達成。

被問及當今美中台領導人能從二戰史料汲取怎樣的經驗？魏肯提到，二戰期間意識形態不同的共產主義者與國族主義者透過一些方式聯手抵抗法西斯主義入侵，我們應學習如何為共同利益而攜手合作。從二戰也看到，儘管自由與不自由社會之間有鴻溝，美國與蘇聯仍能合作。因此，我們一方面尋求合作之道，一方面也必須認知到，自由社會所擁有的價值為何，並加以捍衛。

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