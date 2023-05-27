蕭新煌：中國不要對話 是要台灣臣服

中研院兼任研究員蕭新煌昨直言，破壞區域和平者始終是中國。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/27 05:30

回應「要對話不要對抗」、「要和平不要戰爭」主張

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國始終不放棄武力犯台，對於國內有人主張「要對話不要對抗」、「要和平不要戰爭」，中研院兼任研究員蕭新煌昨天直言，破壞區域和平者始終是中國，台灣始終盼雙方對話、並留有管道，但中國要求台灣接受「九二共識」，中國不是要對話，而是要台灣聽訓、臣服。

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台灣前途由台灣人決定 是台灣底線

蕭新煌昨發表新書《檢驗公共知識分子》，收錄其於本報與其他媒體所發表兩岸、政局相關文章。蕭新煌指出，很多人常說台灣勿冒犯中國底線，卻從來無人提及台灣底線，「台灣的底線有三，分別是台灣跟中國互不隸屬、代表；台灣非中國一部分；台灣前途由台灣兩千四百萬人決定。」

對於民眾黨主席柯文哲提出兩岸「要對話不要對抗」，蕭新煌說，台灣一直都想跟中國對話，也留有海基會、陸委會等管道，中國要求台灣接受九二共識，「這是要台灣聽訓、臣服。」他要柯說清楚，到底有什麼良方，可讓台灣在保持尊嚴下，讓中國願意跟我方對談，「問題不在台灣。」

文攻武嚇破壞區域和平 始終是中國

對於國民黨認為明年大選是和平跟戰爭的選擇，蕭新煌表示，長期文攻武嚇、破壞區域秩序的都是中國，難道動干戈的是台灣嗎？台灣只希望在此安身立命，成為健康且民主的國家。

民進黨、國民黨、民眾黨分別由賴清德、侯友宜、柯文哲角逐明年總統大選，外界關注三位參選人對中立場，蕭新煌說，台灣於馬英九時代和國際往來竟都要先問過北京，台灣非常委屈；賴侯柯三人皆盼跟中國有順暢對話並維持現狀，但和中國往來能否「有尊嚴」或「委屈」，因三人看待台灣視野不同而有異，像是看待國際大於兩岸，抑或看待兩岸大於國際。

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