出戰大安區立委》苗博雅拋泛綠整合 張茂楠︰應黨內同仁優先

2023/05/26 05:30

〔記者鄭名翔、楊心慧／台北報導〕在傳出民進黨中央有意徵召「雞排妹」鄭家純搶攻北市萬華中正區立委選戰之際，社會民主黨台北市議員苗博雅昨主動透過臉書表示，自己所提「非藍大聯盟」與民進黨提出「民主大聯盟」不謀而合，須把維護台灣主權的最大力量匯集在一起，而爭取大安立委選舉並非心中牽掛，最大目標是促成「團結守護民主最大力量」；釋出希望民進黨禮讓達泛綠整合的信號。但對此，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，黨中央若禮讓苗博雅恐難令黨內服氣，基層無法大力輔選。

簡舒培︰未接獲黨中央徵詢

有意參選的民進黨台北市議員簡舒培表示，完全沒接受到黨中央徵詢，不知道苗博雅在說什麼；張茂楠表示，身為市黨部主委一定是「胳膊向內彎」，原則上還是希望在地取才，支持民進黨發言人謝佩芬或是簡舒培，黨中央若禮讓苗博雅恐難令黨內服氣，基層無法大力輔選，雖黨中央有所考量也會尊重，但主張應優先找黨內優秀同仁。

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苗︰立委選舉非心中牽掛

苗博雅在臉書特別指出，包括自己相當尊敬的時代力量黨主席王婉諭，長期在地耕耘的民進黨台北市議員簡舒培、王閔生，或是在年輕人中受到很大歡迎、鼓舞許多受過傷害女性朋友的鄭家純等，都是非常優秀的人選，因此競爭對象並非擁有相同理念的彼此，而是會威脅台灣自由民主存續的對象。

苗博雅指出，自己所提「非藍大聯盟」概念與民進黨提出的「民主大聯盟」理念方向不謀而合，而明年選舉是決定台灣前途關鍵時刻的一年，對於民主進步黨有決心與膽識，付出高度耐心和努力，嘗試團結一切信賴民主最大的力量，給予高度的肯定。

苗博雅說，理想中「大聯盟」的合作框架，各方要達成共識，所有參與者都需最大空間，將維護台灣主權的最大力量匯集在一起，讓有志夥伴可各司其職、發揮一二○％的戰力與長才，共同為大局努力。

苗博雅強調，希望透過此說明與表態，能夠讓共同決策的主事者與潛在的同志們有更大的空間與時間，形成有共同價值、共同守護台灣民主的最強大聯盟全明星隊。

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