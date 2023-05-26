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    接受徵召 林志潔「新竹強則國強」

    陽明交大特聘教授林志潔。（記者洪美秀攝）

    陽明交大特聘教授林志潔。（記者洪美秀攝）

    2023/05/26 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大科法學院特聘教授林志潔前晚證實，獲民進黨立院黨團總召柯建銘徵詢參選新竹市立委意願，林志潔昨在臉書粉絲頁發文提到「新竹強則國強」；粉專也湧入支持者按讚，還有人留言「想遷戶籍到新竹市了」。

    林志潔表示，新竹是個艱困的選區，競爭激烈，各候選人都有所長。她的態度是，只要是願意為台灣付出者，都應該感謝，而一場乾淨優質專業的選舉，以及一份為家園付出的熱忱，是任何候選人都應該戮力以赴，盡力做到的。

    她認為「新竹強則國強」，保護好新竹，就是保護好台灣。讓新竹的公共設施更進步，交通順暢，飲水乾淨，老幼照護有所託，職業更多元，各高教與研發基地更強壯，使青年群體感覺有希望，才是新竹能繼續成長的關鍵。

    至於推動法案，林志潔說，這本就是她的專業，科技、財經與平權，都是她多年來關注的領域，如能將司改國是會議的決議落實，才不負夥伴們的奉獻。

    積極爭取黨中央徵召的前市議員李妍慧表示，徵召作業是黨中央的權責，會尊重黨中央的規劃，遵從賴清德主席的決定。

    陽明交大校長林奇宏說，前晚林志潔已告知此事，祝福林心想事成、高票當選。

    地方︰非典型政治人物 新竹人接受度高

    有地方民代認為，林志潔是不錯的立委人選，以新竹市的選民結構來看，空降人選或非典型傳統政治人物，新竹人的接受度較高，若民進黨徵召林志潔，將會成為很有話題的熱門選區。

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