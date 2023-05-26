守護台灣 賴︰全力以赴扛起

副總統賴清德昨晚在YouTube頻道發布《看見，賴清德—金馬獎》影片，分享過去保家衛國、守衛最前線的情景與趣味插曲。（圖擷取自YouTube）

2023/05/26 05:30

捍衛台海和平穩定現狀與民主自由憲政體制

〔記者楊心慧、陳昀／台北報導〕將代表民進黨投入二○二四年總統大選的副總統賴清德昨赴台北市霞海城隍廟參拜，他在現場致詞時表示，扛起守護台灣的重責大任，他絕對責無旁貸，並全力以赴，將守護台灣的主權、維護台海和平穩定的現狀，維護台灣的民主自由憲政體制，讓代代子孫能在台灣的土地上安居樂業。

賴清德昨由立委何志偉、台北市第二選區立委參選人王世堅等人陪同參拜，支持者、廟方也熱情歡迎，祝賴清德凍蒜，氣氛相當熱絡。

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賴清德強調，自己將全力以赴扛起守護台灣的重責大任，並守護台灣的主權、維護台海和平穩定的現狀，以及台灣的民主自由憲政體制。

分享軍中回憶 賴笑談金馬獎

此外，積極經營YouTube頻道的賴清德，昨也推出第四集影片《看見，賴清德─金馬獎》，分享賴從軍時的軍旅生活，同時向辛苦保衛國家安全的軍人們致敬。賴笑說，下部隊抽籤時，抽到俗稱「金馬獎」的外島籤，「現場還沒有抽籤的人都鼓掌感謝我」；而當時從高雄壽山搭乘登陸艦前往金門要二十多小時，全船都「吐慘了」。

在軍中擔任衛生排排長的賴清德，除了部隊醫療工作外，也肩負太武山駐軍的醫療工作。他說，印象最深刻的是，一次夜巡軍巡邏，他發現連長走路搖晃，得知對方因感冒久病不癒而苦惱，便要求連長必須天天曬太陽，而且是每天早上十點到十一點曬滿一小時，這其實是因應駐紮坑道對身心造成的影響，果然歷經兩個星期的充分休息，連長的病症也自然好了。

賴說，另一個印象深刻的軍旅回憶是裝備檢查，他隸屬的步五營被抽中要衛生檢查，他與同袍努力整理，最終得到陸軍指揮部「零缺點」的高評價，退伍之際，也獲當時司令官宋心濂頒發的「防區十大優秀軍官」肯定。

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