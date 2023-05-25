《新北3艱困選區》民進黨徵召吳崢、曾柏瑜 支持李正皓

2023/05/25 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨昨天宣布艱困選區的立委提名情形，在新北市第九選區（永和區及中和區泰安里等十七個里）支持無黨籍的李正皓參選；在第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）徵召前時代力量市議員曾柏瑜，改以民進黨籍參選，曾柏瑜表示，當挑戰來時就義不容辭，她批評對手、藍營現任立委羅明才的黑道背景。對此，羅明才表示，不予回應。

民進黨在立委第八選區（中和區力行里等七十六個里），因現任黨籍立委江永昌無意再選，黨中央昨天也宣布改提名吳崢（民進黨籍）參選。

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曾柏瑜表示，五年前就針對第十一選區提出完整的政見，她已具備服務地方的能力及熱忱，唯一缺乏的是足夠的時間來實現目標，所有人都清楚羅明才的黑道背景，羅根本無法承擔起大新店選區的發展，羅服務的對象是既有的利益結構，年輕人和台灣的未來，羅明才有在乎過嗎？因為國民黨內沒人敢挑戰他、沒人敢勇於說實話，才讓羅明才在新店連任七屆立委，她無法再坐視，堅信有能力為這個選區帶來真正的改變。

李正皓說，「站出來，就能改變」，競選口號是「永和上新菜」，他對永和並不陌生，幼稚園、國小都在永和就讀，樂華夜市更是常去覓食的地方，也常到四號公園運動、遛狗，雖然對手、立委林德福是他敬重的長輩，林在永和三十七年的服務貢獻不該被抹殺，但現在的永和更需要的是健康的新陳代謝，才能為永和注入新的力量、新的活力。

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