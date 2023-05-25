掃黑打詐 侯：先安內再攘外

傳出國民黨研擬2024大選政策主軸，將以掃蕩黑幫、打擊詐騙為主，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，近來黑道氾濫、詐騙猖獗、政治與黑金掛勾，他有信心壓制治安議題，「先安內再攘外」。 （記者賴筱桐攝）

2023/05/25 05:30

〔記者賴筱桐、黃靖媗／綜合報導〕迎戰二○二四總統大選，傳出國民黨智庫研擬政策主軸，包括掃蕩黑幫、打擊詐騙、恢復特偵組偵辦黑金貪腐案件等；國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天表示，近來黑道氾濫、詐騙猖獗、政治與黑金掛勾，他有信心「壓制治安議題」，先安內再攘外，讓台灣越來越好。

侯友宜受訪說，人民如果連人身安全都沒辦法得到保護，再奢談安居樂業都是多說的，人民最痛恨的是，國內的事情如果不安定，如何去面對國際情勢？所以他常說國內的事情要先整頓好，面對人民最惶恐、沒辦法安心的地方要全力以赴，治安是他的專業，他有信心全力壓制人民最痛恨的治安等相關議題，先安內再攘外，讓台灣越來越好，讓人民能夠真正的安居樂業，這是他該做的本分。

請繼續往下閱讀...

此外，侯友宜日前拜會前台灣大學校長管中閔，暢談教育、經濟等議題，為「侯管配」留下想像，但管中閔昨天凌晨在臉書發文，表示沒有意願參與任何選舉；侯友宜受訪說，他和管中閔是抱著為國家、人民做事的態度，討論台灣面臨的挑戰，完全沒談到任何職位關係，希望大家不要用政治意識形態來看待。

管中閔：無意參選

管中閔昨天凌晨在臉書發文「我沒有意願參與任何選舉，period.（句點，意指言盡於此）度君子之腹的小人們可以休矣」，稍後又將文末改為「總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣」。

立法院國民黨團預計五月三十一日邀侯友宜出席黨團大會，傳出「挺郭派」立委陳玉珍拒絕出席，侯友宜對此表示，他理當在最短的時間去拜會所有的黨籍立委，面對國際情勢及國內有很多令人擔憂的地方，他要聽取在第一線為國家做事的立委不同的聲音。

陳玉珍則說，郭台銘還在思考，郭已經大度地說，「我心長照中華民國」，但很多郭粉與基層民眾希望郭台銘能帶領人民、為國家發展努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法