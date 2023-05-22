捲im.B詐騙風暴 陳歐珀退選

民進黨立委陳歐珀宣布退選。（圖由陳歐珀服務處提供）

2023/05/22 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨立委陳歐珀十八日被前時代力量立委黃國昌爆料，曾無償使用im.B詐騙集團羅東大樓當後援會及服務處，座車也登記在im.B旗下，風波延燒四天後，陳歐珀昨天深夜十一點十分透過臉書發表「清白無價，誓死捍衛」退選聲明，為地方政壇投下震撼彈。

陳歐珀是宜蘭縣唯一的區域立委，原本已獲民進黨提名競選四連霸，不料捲入im.B詐騙集團風暴。此事曝光後，宜蘭縣議會民進黨團十一席議員全數簽署聲明，要求陳歐珀應向社會大眾說清楚，更有議員希望他知所進退，掀起「換歐」風暴。

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陳歐珀深夜發表五一五字退選聲明。陳歐珀指出，連日來黃國昌不斷影射他涉及與詐騙集團有不當的往來，儘管他已說明絕對沒有與詐騙集團掛勾，是在完全不知情的情況下接受企業贊助。然而，政治的追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出二○二四宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。​

陳歐珀說，退出此次選舉，是他捍衛清白的開始。因為，政治是一時的，做人是一世的，很感謝所有選擇相信他的朋友，「歐珀絕對禁得起檢驗，我的清白無價，也將誓死捍衛，證明你們沒有挺錯人，我也沒有對不起從政的初衷及同志」。

陳歐珀強調，他比任何人都盼望真相很快水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，呼籲相關人士都該配合檢調調查，讓所有受害者都能得到公平正義。

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