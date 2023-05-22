艦身中段焊接完畢 潛艦原型艦 9月亮相

國造潛艦與劍龍級潛艦性能比較

2023/05/22 05:30

記者涂鉅旻、劉宇捷／專訪

國軍「潛艦國造」原型艦續獲進展，台船董事長鄭文隆接受本報專訪透露，目前潛艦原型艦中段的船段都已焊接完畢，只剩艦艏、艦尾與帆罩段需要焊接，該艦封殼工作於九月告一段落後，將透過「下水典禮」對外亮相、命名，隨後進行泊港測試、出海測試及海軍作戰測評。

鄭文隆表示，在潛艦原型艦開工時，盤點「紅區裝備」數量為兩百廿八個，其中一百六十一項須仰賴進口，但如今，只剩七十六項須倚靠他國協助，其餘八十五項已找到國內廠商自製，這些能量在後續艦「一定用得著」。

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只剩艦艏、艦尾與帆罩段

海軍自二○一六年執行「海昌計畫」國造潛艦合約設計案，隨後自二○一九年至二○二五年執行原型艦造艦案，台船、海軍海發中心、海軍二五六戰隊、中科院及外籍顧問組成的團隊持續緊密合作。

對於全案進度，鄭文隆說，目前原型艦中段的船段，都已焊接完畢，只剩艦艏、艦尾與帆罩段需要焊接，所有封殼工作將於九月告一段落，目前進度皆掌握在台船手中。

將進行泊港、海上等測試

潛艦原型艦預計九月「下水」，典禮該如何進行？鄭文隆表示，潛艦封殼完畢後，將對外展示潛艦的面貌，唯部分作戰用精密儀器會「遮起來」，命名儀式預計會與下水典禮同時進行。後續則進行耗時數個月的泊港測試（HAT）、為期數天的海上測試（SAT）。待海試完畢，潛艦將交給海軍進行作戰測評，執行發射魚雷等武器驗證工作，若作戰測評成功，國家自然而然地即可思考後續艦如何處理。

針對國造潛艦後續艦的建案與執行，國防部曾說明，潛艦第二至第八艘須待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策，目前尚未展開預算編列。鄭文隆說，台船高雄廠員工約兩千一百人，光負責潛艦工作者就有八百六十一人，逾三分之一的人力用在潛艦。站在台船角度，這六年培養許多造船工程師，走過陌生、摸索、失敗、成長到成功的歷程，若第一艘潛艦工程結束，「後面（後續艦計畫）沒有跟上來」，人才恐怕就會散掉。而我國研製IDF經國號戰機工作結束後，人才紛紛外流至南韓等國，且都是卅至四十歲左右的青壯人才，「我們都很不希望（潛艦）像IDF一樣」。

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