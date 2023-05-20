21世紀貿易倡議 首階段達陣 戴琪：台美經濟重要一步

美國貿易代表戴琪於華府時間十八日宣布，台美廿一世紀貿易倡議已完成談判，雙方預計數週內簽署首批協定。（美聯社檔案照）

2023/05/20 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國貿易代表戴琪於華府時間十八日宣布，台美廿一世紀貿易倡議已完成談判，是強化美台經濟關係的重要一步，展現雙方合作推動共同貿易優先事項。美國貿易代表署（USTR）表示，預計數週內簽署首批協定。行政院經貿辦強調，雙方共同認為，這將是台美雙邊經貿關係深具歷史意義的一刻。

首批81條協定 台美昨同步公布

台美自去年六月宣布啟動廿一世紀貿易倡議，歷經多次視訊會議及兩輪實體談判，雙方於今年三月公布首階段談判內容，並於昨日清晨五時（華府時間十八日下午五時）同步公布首批協定八十一條條文內容。

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行政院經貿辦指出，此協定不僅是台美間自一九七九年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。這也是利用堆積木方式完成台美自由貿易協定（FTA）的重要一步。

經貿辦表示，已就十二項議題中的貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題完成談判。至於簽署日期，將與美方協商，視簽約當事人時間而定，由駐美代表蕭美琴與AIT（美國在台協會）在華府簽署。

後續7議題談判 我盼年底完成

經貿辦說，後續還有七項議題須完成，包括農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業、非市場政策及做法，我方將儘速展開下一輪談判，盼在年底前完成所有議題的談判。

USTR也表示，首批協定簽署後，將就倡議底下額外貿易領域展開協商。戴琪指出，「期待持續這些協商，敲定能處理廿一世紀迫切經濟挑戰的強健、高標準貿易協定」。

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