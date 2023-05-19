焦點評論》台美戰略突破

（路透檔案照）

2023/05/19 05:30

記者鄒景雯／特稿

台灣想跟美國簽署貿易協議，這是自九○年代以來，歷任政府一直希望尋求突破的治國目標，它不僅是雙邊經貿強化的意義，從國家戰略的角度，它更有抵抗中國磁吸、圍堵與避免邊陲化的生存需求，這是建立經濟自主、進而鞏固政治自主，非常關鍵的一步。歷經數十年各種主客觀因素的延宕，終於在今天即將逐步啟動。

「台美二十一世紀貿易倡議」首批協定的文本談定，已經堪稱是台灣很長一段時間以來最具規模跟影響力的貿易談判，而這只是階段性成果，未來兩國仍然要循類似的架構持續商談，創造更多領域的合作共識，因此，透過經貿關係的不斷強化，把台美間的聯繫綑綁得更加緊密，已經是因應最新國際情勢變化下，台美同盟深切認知的共同發展路徑。可說是是歷史性的里程碑。

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台美兩國發展到今天，當然有客觀基礎的累積，包括美國在二○一五年起，成為台灣第二大貿易夥伴，二○一九年起，台灣重回美國十大貿易夥伴之一。在投資部分，美國不僅是台灣重要的科技技術來源國，長期以來也一直是各項學術領域交流首選，二○二一年美國國務院更將台灣評比為全球重要市場之一，Google、Facebook、Amazon等高科技公司，大舉加碼投資台灣；而我國企業赴美投資金額也逐年顯著上升。這些條件都構成這次倡議應該要成功的背景。

然眾所周知，光僅如此並不足夠，至少從二○一六年起的好幾年間，每當台灣要與美國貿易代表署（USTR）進行貿易談判時，不是敲門未應，就是美豬議題出籠，坎坷難行，川普政府如此，到了拜登時代，USTR也並未鬆解多少，這點以蔡英文的國際經貿談判背景，確實發揮了作用，「台美二十一世紀貿易倡議」這個洽簽模式本身，就是其主持的一個「發明」。說穿了，就是提出各種先進貿易議題的談判，把美國的各相關部會給引進來，一方面藉由這些議題創造出彼此需求跟累積信任，同時也讓兩國彼此跨部門間的合作協調更有效率，當各部會有了成績，USTR的步伐也不得不跟著前進，形成一種「堆積木」（building block）的方法，也繞過了USTR的鐵板守門，朝著台美FTA完成路途上更接近一步。

以這次倡議所涵蓋的十二項議題而言，不僅是CPTPP及各國FTA文件會納入的章節，更是全球當前最關心的貿易新興議題，例如數位貿易、永續環境、貿易便捷化等，這些議題將有助於讓市場競爭更加公平與透明、商業規則趨於一致、有效降低企業交易成本。許多智庫研究都提到，這些新興議題將會比過去傳統關稅議題，為更多中小企業帶來競爭發展的機會，且降低的經濟成本更為顯著。這是非常實質的內容。

更重要的是，台灣與全球最大消費市場的美國尋求了突破，藉由美國的帶頭示範，相信可以為台灣與其他國家的貿易協定洽簽，打開機會之窗。這對國際處境特殊的台灣來說，亦是極其珍貴的經驗。此時，不得不聯想到最近來自中國的操作，先是對台灣二四五五項商品進行貿易壁壘調查，而後又施放出可能中止ECFA的認知作戰，兩相對照之下，「台美二十一世紀貿易倡議」首批協定的洽簽就更有意思了。

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