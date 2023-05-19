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    談「醫學教我的事」 賴清德：從政需誠實、務實、踏實

    民進黨主席暨總統參選人賴清德昨於官方YouTube頻道發布第三支影片《看見賴清德－醫學教我的事》。（擷取自賴清德YouTube）

    民進黨主席暨總統參選人賴清德昨於官方YouTube頻道發布第三支影片《看見賴清德－醫學教我的事》。（擷取自賴清德YouTube）

    2023/05/19 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨主席暨總統參選人賴清德昨分享，醫學訓練影響他進入政治領域的三個精神，「誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題」；他透露，曾期許自己進入社會後，能像金庸武俠小說的「老頑童」周伯通，「有辦法兩手同時做不同事情，而且做得很好」，為國家社會有所貢獻。

    分享醫學訓練 影響從政三個精神

    賴清德昨於YouTube頻道發布第三支影片《看見賴清德，醫學教我的事》，暢談大學醫學教育如何影響他的做事及從政態度。

    憶及台大復健醫學系時期的醫學訓練，賴清德說，有一位三十多歲車禍癱瘓的病人令他印象深刻，雖然每日反覆復健、滿身大汗，非常辛苦卻不曾放棄，讓他感受到「如何讓有限的生命更有價值，這才重要」。另外，復健治療的徒手運動，需針對不同病症循序漸進去解決問題，這也影響日後他的從政態度，「不可能一件事靠一句話就有結果」。

    他表示，醫學專業教育有三個重要精神對他影響深遠，分別是以專業醫術幫助病人、人權精神不分種族貧富貴賤，以及診斷治療依據客觀數據的邏輯訓練。無論是立委時期，每位民眾的陳情忠實記錄，到後續處理追蹤會主動向民眾回報，擔任行政院長時期也要求內閣團隊做實事，皆秉持臨床面對病人的三個精神，「誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題」。

    賴清德也提到，大學時期看了很多小說，他期許自己能像金庸武俠小說《射鵰英雄傳》中擅於「左右互搏」的周伯通一樣，進入社會之後，「有辦法兩手同時做不同的事情，而且又有辦法做得很好」。

    「醫學教會我的，不只有技術，更有態度」，賴清德強調，他不論是披白袍，還是穿西裝，都秉持著相同的精神，務實做事。

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