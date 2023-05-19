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    憂同額競選 票數跨不過當選門檻 金門烏坵鄉長涉虛偽陪選 判3年2月

    無黨籍的金門縣烏坵鄉長蔡燕明涉虛偽陪選，製造兩人競選規避當選門檻規定，金門地院判處她有期徒刑3年2月。圖為蔡燕明去年曾返回母校金城國中畫面。（記者吳正庭攝）

    無黨籍的金門縣烏坵鄉長蔡燕明涉虛偽陪選，製造兩人競選規避當選門檻規定，金門地院判處她有期徒刑3年2月。圖為蔡燕明去年曾返回母校金城國中畫面。（記者吳正庭攝）

    2023/05/19 05:30

    〔記者吳正庭／金門報導〕無黨籍的金門縣烏坵鄉長蔡燕明去年底參選時原本沒有競選對手，因為選罷法規定同額競選的得票數，需達該選舉區選舉人總數二十％（選舉人數五百六十一人、門檻一百一十三票）以上才算當選，她擔心風浪過大造成往返烏坵的船班停駛，投票人會放棄返鄉投票，因此找來陳宗龍登記參選並允諾給予好處，製造兩人競選來規避當選門檻規定；金門地方法院依公職人員選舉罷免法期約不正利益罪，判處她有期徒刑三年二月，併科罰金二百萬元，褫奪公權四年。

    蔡燕明擔心得票數未過 20％

    找人登記假參選允諾給好處

    金門地院表示，蔡燕明（女，六十二歲）去年十一月二十六日參加烏坵鄉第十一屆鄉長選舉，她擔心同額競選及天候因素，可能無法達到選罷法規定的當選門檻，為此與侄子蔡國順謀議，找人假裝登記參選，製造兩人競選的假象；蔡國順找到設籍烏坵鄉的陳宗龍並獲得同意，蔡燕明去年八月與陳在花蓮車站見面，允諾當選後會給予「一點意思意思」（法院未說明具體金額）的不正利益，做為陳宗龍參選的對價。

    金門地檢署偵辦後，對蔡燕明提起當選無效之訴，也認定蔡燕明、陳宗龍、蔡國順等人涉犯選罷法並提起公訴，金門地院一審判決，蔡燕明被判處有期徒刑三年二月，併科罰金二百萬元，褫奪公權四年，其餘涉案人因為自白犯行，獲得宣告緩刑。

    金門地院庭長黃建都指出，蔡燕明在今年一月十二日至烏坵鄉補宣誓就任，她被檢方提起民事當選無效之訴後，還聲明請求駁回檢察官所提訴訟，未自省己身，難有情堪憫恕的情形，依法不予緩刑。

    對此，蔡燕明的友人為她抱屈說，蔡燕明在家人沒有返鄉投票的情況下，最後仍有一百零二票，可見鄉親對她的期望，會再爭取上訴。

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