賴：強化國防 追求和平手段

賴清德表示，絕不放棄追求和平，而和平只有經由力量才能得到，強調「懦弱是最大的挑釁，給予侵略者的政治企圖」，因此必須強化我國國防。（記者蔡淑媛攝）

2023/03/19 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕副總統賴清德昨出席磐石會會長交接典禮時向企業喊話，政府會全力讓台灣經濟更繁榮發展，更承諾會保護台灣得來不易的民主成果，絕不放棄追求和平，而和平只有經由力量才能得到，「懦弱是最大的挑釁，給予侵略者的政治企圖」，因此必須強化我國國防。他強調，和平不只是台灣的責任，民主國家都要站在一起，二○二四團結一致，一定要讓台灣更好。

賴清德重申近日提及中國如果攻打台灣，不但台灣受到傷害，中國也因此辜負幾十年台商對中國經濟發展的貢獻，造成世界重大災難，包括中國本身都要承受、也難以承受得起，全世界應該看到台灣良善的力量，台灣希望在民主世界成為MVP（最有價值球員），呼籲大家共同挺台灣、成為台灣隊。此番話也獲得現場與會者熱烈掌聲。

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他說，如果沒有民主保障，國際公司、創意研發公司將無法持續發展，為了守住台灣，在蔡英文總統領導下推動全民國防。他強調「和平靠國防、國防靠全民」，並引雷根總統的話，和平只有經由力量才能得到，懦弱是最大的挑釁，給予侵略者的政治企圖，所以台灣必須強化國防，是保護自己、民主成果、經濟成就，及人民的生活。

賴清德也說，我們從來沒有想要去侵略哪個國家，強化國防是我們追求和平的手段，要共同合作保護、追求和平，絕對不放棄和平，而且和平不只是台灣的責任，民主國家都要站在一起，以和平為最大目標。他重申戰爭沒有贏家，和平才能符合共同利益，團結追求和平，一定讓台灣更好。

對於賴清德代表民進黨參選明年總統，昨天也參加磐石會長交接的行政院副院長鄭文燦受訪表示，全黨會同心幫忙，未來必須步步為營，才能夠把選舉的工作做好。他也說，執政做得好，對選舉自然有所幫助，希望執政的表現，能讓台灣提高韌性，明年的總統大選就會有很好的結果。

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