黑金議題成選戰焦點 學者：排黑只能治標 應改革選制

中研院法律所研究員蘇彥圖表示，民進黨與國民黨在黨內提名機制上，互相競逐「排黑」標準，但只能治標、無法治本，因為黑金往往是更複雜的結構性問題，建議可從選制面著手改革。（資料照）

2023/03/19 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕黑金議題成為選戰攻防焦點，學者評估，若台灣政治仍以地方服務做為關鍵，民主素質很難有結構性改變，但在資訊傳播推波助瀾下，各政黨對空戰形象會更敏感，更須面對黑金爭議；而藍、綠在黨內提名機制上競逐「排黑」標準，只能治標、無法治本，建議結構性問題可從選制面著手改革。

林佳和：現制做好選服 就可能當選

民進黨日前祭出「排黑條款」，涉及黑、金、槍、毒或曾被管訓者，不能擔任黨職或代表參選公職，未來落實成效備受檢驗。國民黨方面，澎湖縣議長劉陳昭玲及雲林縣議長沈宗隆接連因涉貪遭收押，黨中央近日成立的選策會成員更被挖出多項黑金、司法爭議，昨緊急終止運作。

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政大法學院副教授林佳和昨受訪表示，台灣民主政治未臻成熟，部分非都會區仍以地方服務做為關鍵，就算是弊端重重、前科累累的候選人，只要選服做得好就可能過關。

不過，林佳和指出，在目前資訊快速、多樣化，個別候選人的私德都可能被渲染為具有全國影響力的議題；若全國焦點集中在一場單一選區選舉，例如台中立委補選或南投立委補選，空軍的影響力就會大幅提升，因此多數政黨都會避免提名形象太差的人選。

蘇彥圖：地方議會 可納政黨比例制

中研院法律所研究員蘇彥圖則評估，即使民進黨與國民黨在黨內提名機制上，互相競逐「排黑」標準，卻只能治標、無法治本，因為黑金往往是更複雜的結構性問題，建議可從選制面著手進行改革。

蘇彥圖說，地方政治長期存在派系勢力把持利益和人際網絡，建議縣市議會半數席次可改採政黨比例代表制，讓新興的公民力量有較高的當選機會，並強化政治課責，突破「恩庇侍從體制」，建立更健康的地方政治生態。

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